Ngày 12.05.2017, quân đội Syria tổ chức trận tấn công vào trận địa phòng ngự của IS trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs, tiêu diệt khoảng 20 tay súng, phá hủy nhiều xe cơ giới gắn súng máy hạng nặng của IS.

Binh sĩ quân đoàn tình nguyện số 5 tấn công trên vùng sa mạc đông Aleppo

Trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs, quân đội Syria giải phóng mỏ đá Al-Musherfah và chuẩn bị cho cuộc tấn công giải phóng làng Rasm Hamidah.

Yểm trợ cuộc tấn công của quân đội Syria, lực lượng không quân Nga không kích dữ dội các trận địa của IS trong khu vực lân cận Trại Al-Talila phía đông Palmyra, và vùng núi Shomriya trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs.

Ngày 11.05.2017, quân đội Syria đánh chiếm địa bàn then chốt tiến vào khu vực Al-Talila phía đông Palmyra sau một trận chiến khốc liệt với IS. Quân đội Syria cũng pháo kích dữ dội chiến tuyến của IS trong vùng lân cận Madkhal Talila và mỏ khí đốt Arak bằng pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch trước cuộc tấn công.

Quân đội Syria tiếp tục tăng cường tấn công IS trên vùng sa mạc giữa Raqqa, Hama và Palmyra. Chiến dịch này nhằm mục đích đánh đuổi IS ra khỏi vùng sa mạc phía đông thành phố cổ Palmyra, tạo bàn đạp tấn công phá vỡ vòng vây Deir Ezzor, sau đó tiến đến biên giới Iraq.

Bằng cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs, quân đội Syria đánh thiệt hại nặng sinh lực của lực lượng IS, giải phóng mỏ đá al-Mshairfeh.

Quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs, đánh vào chiến tuyến của IS nhằm giải phóng vùng sa mạc công nghiệp dầu khí và tiến về Deir Ezzor

