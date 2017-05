Tại vòng đàm phán mới về hòa bình Syria ở Astana, Nga đã đề xuất thành lập bốn vùng giảm căng thẳng ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Theo RT, đề xuất trên của Nga nhằm kiềm chế xung đột trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua tại Syria.

“Như các bạn đã biết, Liên bang nga đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Syria và đang phát triển nhiều kế hoạch khác nhau để củng cố thỏa thuận ngừng bắn và khiến thỏa thuận này có hiệu quả hơn” - Aleksandr Lavrentiev, đặc phái viên của Nga về vấn đề Syria, phát biểu tại một cuộc họp tổng kết ngày đầu tiên của cuộc đàm phán hòa bình ở Astana hôm 3-5.

Nga đã đề xuất bốn vùng giảm căng thẳng ở Syria. Ảnh: RT

“Chúng tôi tin rằng việc thành lập các vùng giảm căng thẳng này ở Syria thực sự có thể giúp giải quyết vấn đề tồn đọng lâu nay là việc phân biệt phe đối lập Syria ôn hòa với các tổ chức khủng bố, chủ yếu là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS) và Mặt trận al-Nusra. Đồng thời điều này sẽ giúp giảm bớt đáng kể mức độ đối đầu vũ trang giữa phe nổi dậy có vũ trang Syria và lực lượng chính phủ” – ông Lavrentiev nhấn mạnh.

Đặc phái viên Nga cho rằng những nỗ lực của chính quyền Mỹ trước đây và trong 1,5 năm qua trong việc tách biệt cái gọi là phe nổi dậy ôn hòa với quân khủng bố Mặt trận Al-Nusra không mang lại kết quả.

Theo ông Lavrentiev, kế hoạch của Nga là phát hiện ra bốn điểm nóng, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất giữa lực lượng chính phủ, phe đối lập ôn hòa bà tổ chức khủng bố. Chi tiết về bốn vùng giảm căng thẳng được đề xuất vẫn đang được xem xét.

Trong ngày 3-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông cũng đã thảo luận về vùng giảm căng thẳng ở Syria với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Syria và Iran.

Vòng đàm phán hôm 3-5 là vòng đàm phán thứ 4 do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo trợ, nhằm thảo luận các nội dung quy định trong nghị quyết 2254 (2015) của Hội đồng Bảo an LHQ, tập trung vào các vấn đề quản trị, quy trình và tiến độ soạn thảo bản hiến pháp mới và tổ chức bầu cử trên cơ sở một tiến trình do người Syria lãnh đạo và thực hiện nhằm kết thúc cuộc xung đột.