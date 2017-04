Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 14/4, Nga chỉ trích Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) của Liên hợp quốc đã không gửi chuyên gia tới hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikun của Syria, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Moskva với người đồng cấp Syria và Iran đang ở thăm nước này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc (OPCW) tiến hành phân tích vụ tấn công khi không tới hiện trường là "không thể chấp nhận được."

[Cáo buộc vụ tấn công tại Syria dùng vũ khí hóa học "có thể tin được"]

Ông Lavrov cho biết phe đối lập tại Syria đã đảm bảo an toàn cho các chuyên gia OPCW tới hiện trường vụ tấn công ở Syria, nhưng OPCW đã từ chối gửi chuyên gia tới đó với lý do không an toàn.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, lý do này rất không thuyết phục.

Cũng theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga, Iran và Syria đã đề nghị mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng, khách quan và không thiên vị , dưới sự bảo trợ của OPCW và sự tham gia của các chuyên gia độc lập, trong đó có các chuyên gia Nga, về vụ việc này.

Trước đó, Nga đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad chịu trách nhiệm về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikun, đồng thời chỉ trích Mỹ tấn công bằng tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân của Syria hồi tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các máy bay chiến đấu của quân đội Syria đã tấn công vào một kho vũ khí hóa học của phe nổi dậy, khiến chất hóa học phát tán và làm nhiều người thiệt mạng./.