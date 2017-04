Ngoại trưởng New Zealand và Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh nhất trí tăng hợp tác sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully hôm qua cùng Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh nhất trí phối hợp với các thành viên khác tìm phương cách mới cho TPP, nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng cho tất cả các bên, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Đây là một phần nội dung thảo luận trong cuộc hội đàm nhân dịp ông McCully đến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 24/4 và 25/4.

Ngoại trưởng New Zealand gặp gỡ Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như ASEAN, EAS, ARF, APEC. Việt Nam và New Zealand nêu bật tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS). Các bên cần thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Về hợp tác song phương, Phó thủ tướng Việt Nam và Ngoại trưởng New Zealand thống nhất những nội dung cơ bản của Chương trình Hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2017 - 2020, sớm ký kết Chương trình đề ra định hướng cho quan hệ hai nước trong 4 năm tới. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1,7 tỷ USD vào năm 2020.

Trước đó, khi gặp gỡ một nhóm phóng viên, Ngoại trưởng McCully cho biết nếu TPP nguyên bản không thể thực hiện, New Zealand muốn tin rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có cái nhìn cởi mở và hướng ngoại, với nền tảng cơ bản đây là một khu vực mạnh mẽ.

Ông McCully nhấn mạnh châu Á Thái Bình Dương có niềm tin mạnh mẽ vào lợi ích của tự do thương mại, toàn cầu hóa và hội nhập khu vực và có mong muốn thúc đẩy xu hướng này.

Mặc dù bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ không còn là thành viên của TPP, nhưng Ngoại trưởng New Zealand cho hay nước này tôn trọng những người dân Mỹ đã bỏ phiếu bầu tổng thống năm ngoái. Có thể người dân Mỹ muốn rút khỏi TPP và đó là cách thế giới vận động. Trong thời điểm TPP không còn Mỹ, các nước thành viên vẫn thảo luận ở cấp quan chức cấp cao và bộ trưởng. New Zealand hy vọng sẽ có một kết quả tích cực từ những thảo luận này.

Trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam vào tháng 11, ông McCully nói New Zealand hoan nghênh tuyên bố của Phó tổng thống Mỹ về việc này.

Ngoại trưởng McCully hôm nay đến chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sau đó cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn dự lễ khai trương Dự án "An toàn đê điều" giai đoạn II sử dụng vốn hỗ trợ phát triển do chính phủ New Zealand tài trợ.

