Chiều 24/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Lễ khởi động Dự án An toàn đập Việt Nam - New Zealand (pha 2). Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ của Chính phủ New Zealand trong lĩnh vực an toàn đập cho Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, Việt Nam là một quốc gia chịu rất nhiều thiên tai, đặc biệt là bão, lũ. Hàng năm, có nhiều trận lũ lớn gây ra tổn thất nặng nề, trong bối cảnh biến đổi khí hậu các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng phức tạp gây ra nhiều tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, công tác vận hành chống lũ, quản lý lũ trên các lưu vực sông đang gặp nhiều khó khăn. Công tác đảm bảo an toàn hồ đập tại Việt Nam còn nhiều bất cập. Việt Nam có khoảng 7.000 hồ chứa; trong đó nhiều hồ chứa đã được xây dựng nhiều năm nên tình trạng công trình xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu an toàn trong quá trình vận hành. Trong những năm qua, nhiều sự cố vỡ đập và xả lũ đã xảy ra ở Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở vùng hạ lưu, đặt ra yêu cầu cấp bách cho Chính phủ và các địa phương cần phải cải thiện công tác an toàn đập và quản lý thiên tai. Dự án Việt Nam - New Zealand về An toàn đập là một hoạt động rất phù hợp và cần thiết, bên cạnh Dự án Cải tạo và Nâng cao An toàn Đập mà Ngân hàng Thế giới đang giúp cho Việt Nam từ năm 2015. Hai dự án này sẽ bổ trợ và phối hợp chặt chẽ với nhau để mang lại hiệu quả cao nhất trong việc nâng cao chất lượng công trình và vận hành đập và hồ chứa cho Việt Nam, giảm thiểu thiệt hại về người và của cho người dân và Chính phủ khi thiên tai xảy ra. Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và New Zealand đã tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây và đạt tổng giá trị khoảng 1,15 tỷ đô la trong năm 2016, tăng hơn gấp đôi so với khoảng 5 năm trước đó. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng ghi nhận hỗ trợ của Chính phủ New Zealand thông qua dự án ODA, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý rủi ro thiên tai… Dự án “Việt Nam - New Zealand về An toàn đập” là một ví dụ rất điển hình về sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong vấn đề quản lý thiên tai. Khánh An (TTXVN)