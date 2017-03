Ngân hàng Nhà nước cho rằng nếu xảy ra sự cố gây mất an toàn, an ninh tiền tệ quốc gia tại TP.HCM, trách nhiệm sẽ thuộc về các đơn vị chức năng của quận 1.

Tối 7/3, bà Nguyễn Thị Lành, Phó vụ trưởng phụ trách Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM, xác nhận với Zing.vn phía ngân hàng đã gửi văn bản tới Công an TP.HCM, UBND quận 1, UBND phường Nguyễn Thái Bình, về việc khôi phục hàng rào bảo vệ và vọng gác Kho tiền Ngân hàng Nhà nước.

Mất an ninh tiền tệ, quận 1 phải chịu trách nhiệm

Trong văn bản phát đi chiều 7/3, Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện nay, hàng rào trụ sắt có xích bị phá bỏ đang tạo cơ hội thuận lợi để các đối tượng xấu, các phần tử khủng bố dễ dàng tiếp cận khu vực sát kho tiền bằng các phương tiện ôtô, cơ giới có chứa bom mìn hoặc chất nổ tấn công bất kỳ lúc nào.

"Mấy ngày qua, nhiều đối tượng lạ ngang nhiên tiếp cận, đi quanh hoặc tập trung sát vách tường và các ô thông gió của kho tiền, gây khó khăn cho lực lượng bảo vệ và công an bảo vệ mục tiêu", văn bản nêu.

Các vọng gác và hàng rào bao quanh trụ sở Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM đã bị tháo gỡ chiều 27/2 và được lắp đặt lại vào tối cùng ngày. Ảnh: Tùng Tin.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng hàng ngày các tổ chức tín dụng đến giao dịch, nộp và rút tiền với lượng tiền rất lớn trước cổng chính trụ sở kho tiền số 8 Võ Văn Kiệt mà không có hàng rào, cột thép dây xích để ngăn cách hành lang bảo vệ, đã gây nguy cơ mất an toàn cho tài sản.

"Vì vậy, hàng rào ngăn cách để bảo vệ xung quanh hành lang cơ quan là hết sức cấp thiết và cấp bách", văn bản nhấn mạnh.

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối cho Tổng kho tiền TƯ 2 đặt tại TP.HCM, văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước một lần nữa đề nghị Công an TP.HCM, UBND quận 1 và UBND phường Nguyễn Thái Bình, gấp rút có biện pháp xử lý phù hợp, nhằm khôi phục lại toàn bộ hệ thống vọng gác tại các vị trí cần thiết và hàng rào xích bảo vệ trụ sở kho tiền, đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh tài sản quốc gia.

“Nếu để kéo dài, có thể xảy ra sự cố gây mất an toàn, an ninh tiền tệ quốc gia tại TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước không chịu trách nhiệm. Khi đó, trách nhiệm sẽ thuộc về các đơn vị chức năng của quận 1 và các đơn vị có liên quan”, văn bản này nêu rõ.

Theo văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước, trụ sở số 8 Võ Văn Kiệt hiện nay là Nhà băng Đông Dương do Pháp xây dựng, không có hành lang an toàn và tường rào kiên cố bảo vệ. Vì vậy, việc bố trí vọng gác công an và hàng rào xích sắt bảo vệ là cần thiết, đảm bảo yêu cầu an ninh, an toàn.

Vọng gác trước của Ngân hàng Nhà nước bị cẩu lên ôtô chở về phường chiều 27/2. Ảnh: Tùng Tin.

Từ đó, Ngân hàng Nhà nước cũng nêu quan điểm việc đoàn chức năng liên ngành của UBND quận 1 tiếp hành kiểm tra đột xuất, không thông báo trước, đòi hỏi giấy tờ và hồ sơ pháp lý ngay tại hiện trường là thiếu khách quan và tính khả thi thực hiện, thể hiện sự thiếu phối hợp cùng các cơ quan nhà nước để xử lý vấn đề, nhất là những vị trí trọng yếu của nhà nước.

Mặt khác, trước khi đi kiểm tra phá dỡ, các lực lượng chức năng của quận 1 không xem xét cụ thể ngay chính hồ sơ tài liệu, những văn bản chỉ đạo chấp thuận cho phép còn hiệu lực của UBND quận. Điều đó thể hiện sự không thống nhất trong chỉ đạo và triển khai thực hiện của chính UBND quận 1, cũng như không tôn trọng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP trước đây.

Ngân hàng Nhà nước có đủ căn cứ pháp lý

Ngân hàng Nhà nước dẫn ra hàng loạt căn cứ pháp lý như Nghị định 37 của Chính phủ, Thông tư 20 của Bộ Công an. Theo đó, địa điểm bố trí Tổng kho tiền TƯ 2 tại TP.HCM là đối tượng phải được đảm bảo tuyệt đối an toàn và do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ.

Ngân hàng Nhà nước và UBND các cấp của TP.HCM cũng phải có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn mục tiêu này.

Quận 1 trả lại chốt bảo vệ trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh chụp lúc 22h30 ngày 27.2. Ảnh: Tùng Tin.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra những quy định liên quan việc thiết lập hàng rào và vọng gác xung quanh trụ sở số 8 Võ Văn Kiệt.

Cụ thể, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 5061, văn phòng UBND TP.HCM đã có công văn thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đối với Công an TP về tăng cường vọng gác của Công an tại trụ sở 17 Bến Chương Dương (nay là số 8 Võ Văn Kiệt). Việc bố trị các vọng gác này do Công an TP.HCM tổ chức triển khai, để thực hiện canh gác bảo vệ kho tiền.

“Như vậy, không thể nói Ngân hàng Nhà nước lấn chiếm trái phép vỉa hè để bị giải tỏa, phá dỡ như vừa qua... Việc phá dỡ vọng gác và hàng rào sắt bảo vệ Tổng kho tiền TƯ 2 tại trụ sở số 8 Võ Văn Kiệt đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng này”, văn bản của Ngân hàng Nhà nước nêu.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trước đó, UBND quận 1 đã có nhiều văn bản chấp thuận cho phép thiết lập hàng rào xích xung quanh ngân hàng lùi vào bên trong 1,2m tính từ bó vỉa. Đội quản lý trật tự quận 1 đã khảo sát chấp thuận cấp giấy phép sử dụng vỉa hè này.

Như vậy, việc thiết lập hàng rào này đã có sự chấp thuận của chính quyền quận 1 và Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đúng chủ trương của TP cũng như chỉ đạo của quận 1.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng chỉ đạo phá dỡ hệ thống vọng gác và hàng rào trụ sắt của quận 1 là thiếu thiếu tôn trọng và cản trở các chiến sĩ lực lượng Công an TP đang thực thi công vụ. Ảnh: Tùng Tin.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ: “Chiều ngày 27/2, các lực lượng chức năng thuộc UBND quận 1 trực tiếp do Phó chủ tịch UBND Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo phá dỡ toàn bộ hệ thống vọng gác và hàng rào trụ sắt có xích của lực lượng công an bảo vệ mục tiêu tại Tổng kho tiền TƯ 2 số 8 Võ Văn Kiệt là vi phạm các quy định của Chính phủ, Bộ Công an về trách nhiệm bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của Nhà nước; thiếu tôn trọng và cản trở các chiến sĩ lực lượng Công an TP đang thực thi công vụ; tạo nên những hình ảnh phản cảm trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín các cơ quan nhà nước trên báo chí và mạng xã hội thời gian qua; đồng thời thể hiện sự thiếu thống nhất trong chỉ đạo giải quyết của chính UBND quận 1”.

Hà Hương