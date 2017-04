Nếu không dưỡng ẩm cho da đúng cách, các chất sừng sẽ tạo nên các vết rạn nứt, không săn chắc, làm giảm khả năng chống lại bụi bẩn, ô nhiễm ở bên ngoài của da.

Da thiếu nước do mẫn cảm chủ yếu là do các tổ chức trong da thiếu nước gây nên. Tìm hiểu căn nguyên cho thấy vấn đề da mẫn cảm phần lớn đều là do da quá khô, bề mặt da thiếu nước quá mức.

Nếu không dưỡng ẩm cho da đúng cách sẽ dẫn đến chất sừng tạo nên các vết rạn nứt, không săn chắc, làm giảm khả năng chống lại các tác động của thế giới bên ngoài, các chất kích thích đó rất dễ tác động đến da, làm da bị mẫn cảm.

Da thiếu nước do mẫn cảm lão hóa khá nhanh, da bị khô ráp, sau khi rửa mặt thường có cảm giác da bị ửng đỏ, đau rát; trong môi trường không khí không tốt, má và vùng xung quanh mắt rất dễ có cảm giác ngứa. Khi da thiếu nước do mẫn cảm, nên uống nhiều nước lạnh để bổ sung lượng nước cho da.

Dưỡng ẩm cho da đúng cách sẽ làm da khỏe đẹp

Da thiếu nước do bẩm sinh chủ yếu là do sinh ra da thiếu các phân tử chứa thành phần nưốc thiên nhiên, làm cho khả năng giữ ẩm của da giảm xuống rõ rệt.

Thông thường da thiếu nước do bẩm sinh sẽ rất ít khi mọc trứng cá, nhưng khi thời tiết chuyển sang lạnh sẽ làm cho da bị nẻ, sờ thấy khô ráp không mịn màng. Khi hơi cười, ngẩng đầu lên, da sẽ có cảm giác căng ra.

Da thiếu nước do bẩm sinh nếu không được dưỡng ẩm cho da đúng cách, thì các dấu hiệu của tuổi già sẽ sớm xuất hiện hơn so với người khác. Khi bổ sung nước cho da thiếu nước bẩm sinh cần chú ý tìm phương pháp làm cho da có thể giữ nước, đồng thời cần chú ý bổ sung chất dinh dưỡng cho da, nên sử dụng nhiều các sản phẩm chăm sóc da có tính dinh dưỡng cao.

Thu Thảo

Theo Đời sống Plus