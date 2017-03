Nếu bạn ăn trứng đều đặn trong 3 ngày liên tiếp điều gì sẽ đến với cơ thể - nhớ tìm hiểu ngay.

Có rất nhiều lý do để bạn chọn ăn trứng mỗi ngày nhất là vào bữa sáng. Bởi vì, trứng có khả năng chống đói tốt hơn so với bánh mì, bánh bao, ngũ cốc. Protein và chất béo có trong trứng có thể cung cấp năng lượng ổn định cho bạn, khiến bạn có cảm giác no lâu hơn.

Trứng tăng cường thị lực

Lòng đỏ trứng chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin. Các chất này đóng vai trò quan trọng giữ đôi mắt khỏe mạnh. Trứng làm giảm 20% nguy cơ đục thủy tinh thể và giảm 40% nguy cơ thoái hóa võng mạc, nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi.

Giảm nguy cơ bệnh tim

Ăn 1 quả trứng sẽ không làm tăng cholesterol, trứng có chứa một số lượng nhất định cholesterol, nhưng các thành phần trong trứng còn giúp làm giảm cholesterol. Chỉ cần chắc chắn mỗi ngày ăn 1 quả bạn không lo tăng nguy cơ bệnh tim.

Giúp giảm cân

Các nghiên cứu đã chứng minh, những người ăn trứng buổi sáng nhiều có khả năng giảm cân nhanh hơn. Một quả trứng chứa chỉ 70-85 calo và khoảng 6,5 g protein. Trứng có thể giúp giảm cân nhờ cảm giác no lâu, ít phải đối mặt với nguy cơ ăn vặt. Mặc dù chứa cholesterol nhưng không có bằng chứng rằng ăn trứng sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu.

Là nguồn protein tuyệt vời

Protein là chất làm nên cấu tạo chính của cơ thể con người. Axit amin là nguyên liệu xây dựng protein. 9 trong số các axit amin không thể được sản xuất bởi cơ thể và phải được bắt nguồn từ chế độ ăn uống và trứng chứa một trong số loại protein này.