Kate Winslet, Angelina Jolie,... đều là những nữ diễn viên đã gạt bỏ hết sự mệt mỏi khi đang mang bầu để đóng phim, khiến nhiều người 'nể phục'.

Vào thời điểm đóng phim "Game of Thrones", Lena Headey - nữ diễn viên đảm nhận vai Cersei - nhân vật hoàng hậu độc ác thực chất là đang mang thai ở tháng thứ 5. Người phụ nữ này đã phải quay đi quay lại 3 lần cảnh bị dẫn giải, ép khỏa thân đi giễu trên phố để chịu sự trừng phạt của người dân. Tuy nhiên, chẳng ai nhận ra rằng Lena Headey đang mang bầu.

Mặc dù mang bầu trong quá trình quay phim "The Shallows" nhưng Blake Lively vẫn liều lĩnh thực hiện những cảnh quay nguy hiểm. Do quá xuất sắc nên chỉ sau hai tuần, vai diễn của cô đã được hoàn thành một cách trọn vẹn. Còn với phim "The Age of Adaline", nữ diễn viên phải làm việc hết năng suất như bao diễn viên khác cho đến khi bộ phim đóng máy.

Trong quá trình quay phim "Divergent", Kate Winslet đang mang bầu 5 tháng. Lựa chọn trang phục tối màu và được quay ở những góc hình "đặc biệt" nên nữ diễn viên dễ dàng 'giấu' được bụng bầu của mình. Tuy nhiên, đạo diễn đã "đặc cách" cho Winslet không phải đóng những cảnh quay nguy hiểm. Thế nhưng, sau khi sinh, người đẹp nhất quyết 'đòi' tự mình diễn bổ sung những cảnh còn trống mà cô chưa thể làm được khi đang mang bầu.

Sarah Jessica Parker đã phát hiện ra mình có 'tin vui' trong những ngày đầu tiên khởi quay bộ phim "Sex and the City". Bộ phận hóa trang của đoàn làm phim đã làm mọi cách giúp cô che đi bụng bầu đang ngày một lớn để khán giả không thể nhận ra.

Chắc hẳn khi xem phim "Sweeney Todd", bạn sẽ khó lòng có thể nhận ra được Helena Bonham Carter đang mang bầu. Bởi đa phần những cảnh quay quan trọng của nữ diễn viên đều được tiến hành thực hiện trước đó khá lâu, còn ở phần sau của phim, chỉ một phụ kiện nhỏ cũng có thể giúp cô che được bụng bầu của mình.

Drew Barrymore đã phát hiện ra mình có bầu sau vài ngày ký hợp đồng nhận lời diễn xuất trong phim "Blended". Điều này có nghĩa rằng, tại thời điểm xuất hiện trong những cảnh quay đầu tiên là nữ diễn viên đã 'lồ lộ' bụng bầu. Các nhà thiết kế đã phải thực hiện những "bộ cánh" rộng để đảm bảo khán giả không thể nhận ra Drew Barrymore đang mang bầu.

Việc Scarlett Johansson mang bầu đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch của đoàn làm phim "Avengers: Age of Ultron". Cho nên, tất cả những cảnh quay của nữ diễn viên với Black Widow như ban đầu dự kiến sẽ quay đầu tiên, cuối cùng cũng đã bị lùi lại vì Scarlett thường xuyên thấy mệt mỏi, không đủ sức khỏe để tiếp tục diễn xuất.

Quá trình quay phim "Changeling" thực sự đã khiến Angelina Jolie cảm thấy căng thẳng. Tại thời điểm đó, nữ minh tinh vừa bị sảy thai và cô rất mong muốn được làm mẹ thêm lần nữa (lúc đó Angelina Jolie đã có bốn đứa con nuôi). Mong muốn của "bà Smith" cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Vài tháng sau khi phim đóng máy, cô đã hạ sinh cặp song sinh. Điều này có nghĩa, nữ diễn viên đã mang song thai khi phim đang bấm máy.

Xuất hiện trong phim "Vanity Fair", người ta thấy Reese Witherspoon thường diện những chiếc váy điệu đà chít eo cao hoặc cô thường xuất hiện bên cạnh những vật dụng được trưng bày trong một căn phòng. Thực chất, tại thời điểm quay phim, cô đã phát hiện ra mình đang mang thai và tất nhiên, cô không muốn khán giả biết điều đó.

Tập cuối của bộ phim "Friends" được quay khi Courteney Cox mang thai 5 tháng. Dù đã diện trang phục rộng nhằm che đi bụng bầu lớn nhưng đôi khi, nữ diễn viên vẫn 'hớ hênh', để lộ việc mình đang mang bầu khi đóng phim.

Emily Blunt đã phát hiện ra việc mình có bầu ngay khi bắt đầu khởi quay bộ phim "The Girl on the Train" và cô quyết giữ bí mật. Tuy nhiên, việc mang bầu đã ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của cô khi đóng phim, điều này khiến đồng nghiệp của cô lo lắng rất nhiều và họ nghĩ rằng, có lẽ cô quá căng thẳng để nhập tâm vào vai diễn.

January Jones - người đảm nhận vai diễn vợ của Don trong phim "Mad Men" đã tăng cân trông thấy khi mang thai. Chính vì vậy, đạo diễn đã quyết định sửa lại một chút cốt truyện sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của nữ diễn viên.

Kim Dung/VOV.VN