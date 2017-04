Đoạn phim after-credits của “Fast & Furious 8” đã bị lược bỏ vì nó dường như không được lòng ngôi sao Vin Diesel.

Theo kế hoạch, Fast & Furious 8 (hay còn mang tên The Fate of the Furious tại riêng Bắc Mỹ) là phần mở đầu cho bộ ba phim khép lại toàn bộ thương hiệu vào năm 2021. Trong một cuộc phỏng vấn, Vin Diesel và biên kịch Chris Morgan tiết lộ họ thậm chí đã mường tượng ra cảnh kết Fast & Furious 10 và đang lái câu chuyện tới khoảnh khắc ấy.

Song, khép lại Fast & Furious 8, nhà sản xuất không hề chiêu đãi khán giả thêm một đoạn phim after-credits để mào trước cho tập tiếp theo ra mắt năm 2019.

Trước đó, việc Letty (Michelle Rodriguez) hồi sinh ở phần sáu từng được úp mở sau Fast Five (2011), và thủ phạm giết hại Han (Sung Kang) được tiết lộ là Deckard Shaw (Jason Statham) ở cuối Fast & Furious 6 (2013).

Nhà sản xuất đã ghi hình một đoạn phim after-credits cho Fast & Furious 8 với sự góp mặt của Jason Statham và The Rock. Nhưng Vin Diesel không thích điều đó. Ảnh: Universal.

Riêng Fast & Furious 7 không có đoạn phim after-credits, bởi hồi kết tác phẩm giống như lời tri ân đặc biệt dành cho Paul Walker - người sắm vai Brian O’Conner từ tập phim đầu tiên của thương hiệu và đột ngột qua đời hồi cuối 2013 bởi một tai nạn xe hơi thương tâm.

Theo tờ The Wrap, trong bản dựng đầu tiên của tác phẩm, đạo diễn F. Gary Gray đã thêm thắt một đoạn phim after-credits với sự góp mặt của mật vụ Luke Hobbs (Dwayne “The Rock” Johnson) cùng Deckard Shaw (Jason Statham).

Nguồn tin đánh giá đây đáng ra là bước ngoặt mới cho thương hiệu và là mở màn cho một bộ phim ngoại truyện (spin-off) dành cho hai nhân vật có nhiều màn đấu khẩu xuyên suốt Fast & Furious 8 mới ra mắt.

Song, tất cả đã bị dẹp bỏ. Tờ The Wrap tiết lộ Vin Diesel không cảm thấy hài lòng về đoạn phim bởi nhân vật Dominic Toretto của anh không xuất hiện. Anh đã yêu cầu hãng Universal bỏ nó ra khỏi tác phẩm, và hãng phim quyết định chiều lòng ngôi sao lớn nhất của thương hiệu.

Hành động của Vin Diesel có thể xuất phát từ việc giữa anh và Dwayne “The Rock” Johnson xảy ra nhiều mâu thuẫn trong quá trình ghi hình Fast & Furious 8. Hồi tháng 8/2016, The Rock sử dụng Instagram để lên án thái độ làm việc của một số bạn diễn nam. Các nguồn tin thân cận với ê-kíp sau đó phát hiện ra rằng nhân vật bị ám chỉ chính là Vin Diesel.

Sở dĩ The Rock nổi giận bởi Vin Diesel thường xuyên tới trường quay muộn giờ, khiến bạn diễn chờ đợi lâu và có những lúc tỏ ra thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Bất chấp hàng loạt câu chuyện bất lợi bị phanh phui, Vin Diesel vẫn dành nhiều lời khen có cánh cho The Rock trên mặt báo sau đó.

Tuy nhiên, sau khi Fast & Furious 8 ra rạp, nhiều khán giả phát hiện ra rằng hai ngôi sao hành động hàng đầu có cực kỳ ít cảnh diễn chung hoặc đứng trong cùng một khung hình. Cộng thêm thông tin mới, rõ ràng mối quan hệ giữa Vin Diesel và The Rock lúc này là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.

Cũng theo đoạn kết của Fast & Furious 8, đội ngũ biên kịch nay thậm chí có thể loại bỏ nhân vật mật vụ Luke Hobbs của The Rock trong hai tập phim còn lại. Do đó, người hâm mộ hiện rất chờ đợi xem liệu ngôi sao cơ bắp có còn quay lại thương hiệu phim hành động tốc độ trong năm 2019 hay không.

Tuấn Lương