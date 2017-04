Ngày 4/4, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã hối thúc Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, tăng chi tiêu cho quốc phòng hơn nữa.

Phát biểu trên nhật báo "Handelblatt" (Thương mại) của Đức, ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Một điều dứt khoát là cả Mỹ và Đức đều đồng ý rằng chúng ta phải đầu tư nhiều hơn cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh". Ông cũng cho rằng việc tăng ngân sách quốc phòng không phải để làm "vui lòng" nước Mỹ, mà nhằm đảm bảo an ninh cho châu Âu, bởi châu Âu đối mặt gần hơn với khủng hoảng và các mối đe dọa so với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 47 tại thành phố Davos, Thụy Sĩ. Ảnh:THX/TTXVN

Phát biểu trên được cho là đã chạm đến một đề tài nhạy cảm, vốn gây rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và Đức thời gian qua. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đã cam kết sẽ yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng, bởi các nước này đã hưởng lợi từ sự bảo vệ của Mỹ bấy lâu nay. Ngay sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa rời Washington, kết thúc chuyến thăm Mỹ hồi giữa tháng 3 vừa qua, ông Trump đã lên tiếng cáo buộc Đức đang nợ NATO "một khoản tiền lớn".

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm 2014 ở xứ Wales, các thành viên NATO đã nhất trí trong vòng một thập kỷ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2,0% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mỗi nước. Hiện tại, chỉ mới có 5 trên tổng số 28 thành viên của NATO đạt mức chi tiêu này, gồm Mỹ, Anh, Ba Lan, Hy Lạp và Estonia. Năm nay, Romania dự kiến đạt được mục tiêu này, và trong năm 2018 sẽ đến lượt Latvia và Litva.

Trong khi đó, Đức chỉ mới sử dụng 1,2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Ông Stoltenberg hoan nghênh việc ngân sách dành cho quân đội Đức sẽ tăng 8% trong năm nay và tiếp tục tăng trong tương lai. Tuy nhiên, ông cũng không kỳ vọng Đức sẽ đạt được mục tiêu chi 2,0% GDP cho quốc phòng trong vòng 1 hoặc 2 năm tới.

