Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã lỗi thời và cần được thay thế bằng một liên minh mới có sự tham gia của các nước châu Âu và châu Á.

Đó là nhận định của chuyên gia Tom Sauer, Giáo sư khoa Chính trị Quốc tế, Đại học Antwerp (Bỉ). Theo ông Sauer, NATO đã đến lúc cần cải tổ hoặc được thay thế bởi một tổ chức an ninh Âu – Á, có sự tham gia của Nga.

Lĩnh Mỹ tham gia luyện tập với quân đội Ba Lan (Ảnh: Reuters).

Chuyên gia chính trị chỉ rõ, hiện nay NATO liên tục mở rộng số lượng thành viên và đây là “sai lầm lớn nhất” của tổ chức này. “Các nước châu Âu đáng lẽ nên yêu cầu Nga trở thành một thành viên của một liên minh an ninh châu Âu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”, ông Sauer nói.

Trước đó, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gọi liên minh quân sự NATO là tổ chức “lỗi thời” và than phiền khối hiệp ước này không “màng gì đến vấn đề khủng bố”. Những chỉ trích của ông Trump đối với NATO đã dấy lên nhiều lo ngại cho các đồng minh Washington ở bờ bên kia Đại Tây Dương. Trong suốt 70 năm qua, NATO luôn là trụ cột an ninh của châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Trong khi đó, việc đưa Nga trở thành một “thành viên của liên minh an ninh châu Âu” là quan điểm mà các quan chức và chuyên gia Nga rất ủng hộ.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhắc đến việc châu Âu cần có một cộng đồng an ninh chung. “Nga luôn chân thành trong việc khuyến khích các quốc gia cùng nhau hợp lại để tạo ra một cộng đồng an ninh chung, có quan hệ bền vững. Căng thẳng trong những năm gần đây giữa Bắc Mỹ, Châu Âu và Nga là bất bình thường và nó đi ngược lại với lẽ thường”, ông Sergei Lavrov nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia chính trị cho rằng, trong suốt những năm qua NATO đã và đang đối mặt với tình trạng phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, sự xuất hiện của những quốc gia không được thừa nhận, xung đột sắc tộc và khủng bố. Nhưng tổ chức quân sự này đang thiếu sự chuẩn bị để đối mặt với những thách thức đó.

“Những gì NATO làm được sau Chiến tranh Lạnh là không nhiều. Ngoại trừ khu vực Balkans, còn lại các chiến dịch can thiệp quân sự của NATO tại Afghanistan và Libya đều thất bại. Nhưng đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi các liên minh quốc phòng không được lập ra để tiến hành các chiến dịch quân sự gìn giữ hòa bình”, chuyên gia chính trị Sauer cho biết.

Theo Sputnik News (Nga), hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rõ rằng NATO không phải là giải pháp tốt nhất cho những thách thức hiện tại. Mặc dù Washington vẫn giữ nguyên cam kết của mình với liên minh, song chính quyền mới của Mỹ sẽ dồn ít tâm sức với NATO trong thời gian tới và đây là cơ hội để châu Âu thành lập một liên minh an ninh mới.

“Lần đầu tiên kể từ khi NATO thành lập mà một Tổng thống Mỹ dám gọi NATO là "lỗi thời". Nguyên thủ các nước châu Âu nên bình tĩnh lại và chấp nhận vấn đề này này. Đây thực sự là cơ hội tốt cho các nước châu Âu củng cố an ninh, chính sách quốc phòng”, giá sự Sauer kết luận.

Phương Anh