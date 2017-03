Bộ phim Người đẹp và Quái thú (Beauty and the Beast) phiên bản người đóng của Disney đã trở thành một “quái thú” ở phòng vé khi đạt mức doanh thu “khủng” 170 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên ở thị trường Bắc Mỹ.

Như vậy, Người đẹp và Quái thú đã lập kỷ lục mới cho dòng phim gia đình. Phim đã đánh bại các kỷ lục trước của các bộ phim được phân loại G (công chiếu rộng rãi, mọi đối tượng có thể xem) và PG (cha mẹ nên có hướng dẫn cho con khi xem phim).

Cảnh trong phim "Người đẹp và quái thú"

Hồi năm ngoái, phim Finding Dory (Đi tìm Dory) của Disney, được phân loại PG, đã thu về được 135 triệu USD trong dịp cuối tuần “mở màn”.

Thêm nữa, Người đẹp và Quái thú còn lập nhiều kỷ lục khác. Tính đến nay, đây là phim có cuộc “ra quân” ấn tượng nhất năm và đứng thứ 7 mọi thời.

Với tốn kém 160 triệu USD sản xuất, đây là nỗ lực mới nhất của hãng Disney trong dự án dàn dựng lại các phim hoạt hình kinh điển với bản phim người đóng và sử dụng kỹ xảo điện ảnh.

Trước đó, Disney đã tung ra các phiên bản người đóng của Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên), Cinderella, Maleficent (Tiên hắc ám - 2014) và The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh – 2016). Hiện Disney đang tiếp tục làm nhiều phim khác, trong đó có Dumbo, Mulan (Hoa Mộc lan), Aladdin và The Lion King (Vua Sư tử).

“Những người hoài cổ rất thích thú khi xem những phiên bản phim do người đóng này, song thú vị hơn nữa là xem phim họ có cơ hội được thấy lại những câu chuyện yêu thích theo cách chưa từng có trước đó. Có điều, bạn không thể thu được 170 triệu USD chỉ vì nghĩ rằng khán giả thích hoài cổ, mà bạn phải kể được những câu chuyện gần gũi với họ theo những cách thật hay” - Dave Hollis, phụ trách mảng phát hành của Disney, nói.

Nhân vật đồng tính trong phim, LeFou, bị nhiều phản đối, song không gây ảnh hưởng tới doanh thu phim trong dịp "mở màn"

Phim Người đẹp và Quái thú do Bill Condon đạo diễn, vai chính do Emma Watson và Dan Stevens đảm nhiệm. Phim đã nhận được nhiều lời ca ngợi song cũng gặp phải nhiều phản ứng khi có nhân vật đồng tính đầu tiên, là LeFou.

Dù nhân vật đồng tính này được mô tả và thể hiện khá tinh tế song một rạp chiếu ở bang Alabama (Mỹ) đã từ chối chiếu phim, trong khi Hiệp hội Gia đình Mỹ kêu gọi tẩy chay phim, còn Malaysia cũng quyết định không chiếu khi phần lớn công chúng nước này theo đạo Hồi.

Tuy nhiên, thực tế đó cũng không gây ảnh hưởng tới doanh thu phòng vé của bộ phim khi công chiếu. Phim đã thu về được 180 triệu USD ở thị trường hải ngoại, trong đó thị trường Trung Quốc là 44,8 triệu USD.

Các ca khúc trong phim, do Alan Menken và Howard Ashman sáng tác, cũng ăn khách nhờ lời ca ngợi của giới phê bình.

Với thành tích đó, rõ ràng sản phẩm điện ảnh mới của Disney đã bỏ xa phim của các hãng khác. Cụ thể, tuần này phim Kong: Đảo Đầu lâu (Kong: Skull Island) của Warner Bros.' đã xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần qua ở Bắc Mỹ khi thu về được 28,9 triệu USD. Hiện phim Kong đã thu về được 110 triệu USD ở thị trường Mỹ.

Cùng xem lại trailer phim Người đẹp và Quái thú:

Tuấn Vĩ

Theo AP