Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2017 vừa qua, công suất và sản lượng điện năng tiêu thụ tính trên cả nước mặc dù đều giảm so với ngày thường trước kỳ nghỉ, nhưng vẫn tăng so với dịp Lễ cùng kỳ của năm 2016.

Theo đó, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện quốc gia trong dịp Lễ vừa qua là 20.835 MW - giảm hơn 19% so với ngày trước kỳ nghỉ nhưng tăng 7,3 % so với cùng kỳ năm 2016, sản lượng tiêu thụ điện trong ngày cao nhất toàn hệ thống điện quốc gia trong dịp Lễ là hơn 429 triệu kWh - giảm hơn 22% so với ngày trước kỳ nghỉ nhưng tăng 3,5 % so với cùng kỳ năm 2016.

Các nhà máy điện cùng lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối vận hành an toàn, ổn định. Ngoài ra không xảy ra tai nạn lao động về điện, đồng thời công tác PCCC đã được tích cực thực hiện, không có hiện tượng cháy nổ điện trong cả dịp Lễ.

EVN cũng thông tin, sau kỳ nghỉ Lễ, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW, từ ngày 3 - 4/5 nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C dẫn đến tình hình tiêu thụ điện có thể tăng cao ở nhiều khu vực.

Trước tình hình thời tiết trên, EVN khuyến cáo người dân và các cơ quan đơn vị cần triệt để thực hiện tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết, đặc biệt vào giờ cao điểm (từ 9h30 đến 11h30, từ 17h đến 20h). Chú ý khi sử dụng điều hòa nhiệt độ chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên.

