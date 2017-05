Theo dự báo, mức nhiệt cao nhất ở Thủ đô Hà Nội, các thành phố Thanh Hóa, Hải phòng, Lạng Sơn và Hà Giang 29-32 độ C, riêng thành phố Vinh 34 độ C.

(Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (4/5) khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã chấm dứt nắng nóng do vùng thấp phía Tây yếu đi, buổi sáng trời nhiều mây, nắng muộn nhiệt độ trưa nay giảm từ 2-4 độ C, mức nhiệt cao nhất ở Thủ đô Hà Nội, các thành phố Thanh Hóa, Hải phòng, Lạng Sơn và Hà Giang 29-32 độ C, riêng thành phố Vinh 34 độ C.

Do rãnh mây ẩm di chuyển gây mưa rải rác cho khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa không lớn, song cần đề phòng tố lốc, gió giật và mưa đá trong cơn dông.

Nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh Tây Bắc của Bắc Bộ, khu vực miền Trung từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi 38 độ C. Sau đó nắng mạnh, cần đề phòng mưa dông cục bộ buổi chiều tối.

Các thành phố Nha trang, Phan Thiết, Kon Tum, PlayKu và Buôn Ma Thuột vẫn duy trì nắng, nhiệt độ từ 31-34 độ C, chiều tối mưa dông tiếp tục xuất hiện ở Tây Nguyên, kèm theo nguy cơ tố lốc mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ có mưa trên diện hẹp, thời tiết chủ đạo là nắng và nóng, nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố từ 33-36 độ C.

Trên biển, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ mưa dông cả ngày kèm theo nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh.

Diễn biến các vùng ngày 4/5: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ; phía nam (từ Quảng Bình đến Huế) 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.