Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Nghệ An) đã tiến hành họp và ra quyết định nâng mức kỷ luật đối với nữ giám thị chép bài thí sinh học sinh giỏi, từ khiển trách lên cảnh cáo.

Chiều 24/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó Chánh văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An cho biết, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, huyện Thanh Chương, đã tiến hành họp, quyết định nâng hình thức kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Lê Hằng.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh của thí sinh trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016 – 2017, hội đồng thi đã có quyết định dừng nhiệm vụ coi thi đối với cô Hằng vào ngày 14/3. Đồng thời, sở GD&ĐT Nghệ An cũng chỉ đạo lập tổ công tác, tiến hành làm rõ sự việc.

Xác minh đúng có việc cô Nguyễn Thị Lê Hằng vi phạm quy chế coi thi, sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (nơi cô Hằng công tác) thành lập Hội đồng kỷ luật. Ngày 18/3, sau khi kiểm tra và họp bàn, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã đưa ra quyết định kỷ luật đối với cô Nguyễn Thị Lê Hằng, hình thức khiển trách.

Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã có quyết định nâng mức kỷ luật đối với cô Hằng.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng mức kỷ luật này đối với cô Hằng vẫn còn nhẹ so với hành vi vi phạm của một giám thị coi thi. Trước việc này, sở GD&ĐT Nghệ An đã có văn bản đề nghị trường THPT Nguyễn Sỹ Sách xem xét lại mức độ vi phạm cũng như hình thức kỷ luật đối với cô giáo Hằng. Do đó, chiều 23/4, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã tiến hành họp và ra quyết định nâng mức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo.

Như tin đã đưa, tối 14/3, trên mạng xã hội lan truyền status của một tài khoản facebook có tên L.P.A., phản ánh tại phòng thi số 26, trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh), giám thị Nguyễn Thị Lê Hằng đã đến xem bài của thí sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, rồi chép bài cho một thí sinh khác xem.

Trong bản tường trình, cô Hằng thừa nhận 20 phút đầu của buổi thi môn tiếng Anh, bản thân đã không ở đúng vị trí coi thi, đi lại trong phòng, gây ảnh hưởng, mất tập trung cho thí sinh. Ngoài ra, cô Hằng cũng đã chép lại một phần kết quả bài làm (cụ thể là phần trả lời câu hỏi nghe hiểu - PV), của một thí sinh học trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

