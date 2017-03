Sau khi bị học sinh lên facebook tố, cô giáo làm giám thị coi thị coi thi đã bị kỷ luật khiển trách, nhưng sau đó lại bị "xét lại" nâng lên mức cảnh cáo.

Chiều 24-3, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã họp, quyết định nâng mức kỷ luật từ khiển trách lên mức cảnh cáo đối với cô Nguyễn Thị Lê Hằng vì đã vi phạm quy chế tại Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017.

Trường THPT Lê Viết Thuật -- nơi diễn ra kỳ thi học sinh giỏi.

Như đã đưa tin, ngày 14-3, sau khi dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017, em LTPA (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An) lên Facebook nêu rõ có tiêu cực tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh).

Em A. cho rằng ở phòng thi số 26, cô Hằng đã: "... ngang nhiên công khai đến xem bài của các học sinh Trường Phan Bội Châu, chép vào tay rồi cho một học sinh khác xem (em không biết bạn học sinh này có quan hệ gì với cô hay không, chắc là có...".

Kết quả xác minh của Tổ Xác minh Sở GD&ĐT Nghệ An cho thấy, phản ánh của em thí sinh kia là có cơ sở.

Ngày 18-3, Hội đồng Kỷ luật Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách đã ra quyết định kỷ luật cô Hằng với hình thức khiển trách vì đã vi phạm quy chế thi tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016 - 2017.

Sau đó, có dư luận cho rằng mức kỷ luật khiển trách là con nhẹ. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đã có công văn yêu cầu Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách xem xét và đánh giá lại quy trình thực hiện và mức độ vi phạm của cô Hằng. Từ đó, nâng mức kỷ luật đối với cô Hằng.