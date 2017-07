Có tổ ấm hạnh phúc song vợ chồng Viên Vịnh Nghi - Trương Trí Lâm vẫn sống ở nhà thuê 16 năm nay.

Viên Vịnh Nghi sinh ngày 4.9.1971 tại Hong Kong. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo học tại Đại học Bách khoa Hong Kong.

Viên Vịnh Nghi - Hoa hậu Hong Kong 1990.

Năm 1990, Viên Vịnh Nghi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành chiến thắng. Ngoài ra, cô còn nhận được giải thưởng phụ Hoa hậu ăn ảnh. Nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, khả ái, Viên Vịnh Nghi dấn thân vào làng giải trí và ký hợp đồng với hãng phim TVB.

Đầu thập niên 90, Viên Vịnh Nghi được xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh song không để lại ấn tượng với khán giả. Sau vai diễn phụ trong A Phi và A Kỳ (The Days of Being Dumb) (1992), tên tuổi cô mới được khán giả chú ý. Vai diễn này đem lại cho Viên Vịnh Nghi giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại LHP Hong Kong năm 1993.

Nhan sắc rực rỡ của Viên Vịnh Nghi thập niên những năm 90.

Diễn xuất tự nhiên cùng vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng của Vịnh Nghi nhận được nhiều lời khen ngợi. Vai A Mẫn đem lại cho người đẹp 23 tuổi giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Hong Kong 1994. Ngoài ra, Tân bất liễu tình còn giúp Viên Vịnh Nghi được vinh danh ở LHP Châu Hải Trung Quốc và LHP Quốc tế Hong Kong 1994.

Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Hong Kong 1995 cho vai diễn trong Kim chi ngọc hiệp (1994). Thập niên những năm 90 được coi là thời kỳ hoàng kim của Viên Vịnh Nghi. Cô được các nhà sản xuất ưu ái giao nhiều vai nữ chính trong các bộ phim đình đám như Hoa mộc lan (1999), Tiếu ngạo giang hồ (2000), Tân Sở Lưu Hương (2001)…

Dù là diễn viên tay ngang song cô đạt được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn.

Tuy nhiên, thời kỳ đỉnh cao của Viên Vịnh Nghi không kéo dài lâu khi cô “đắc tội” với một nhân vật quyền lực bậc nhất làng điện ảnh: Siêu sao võ thuật Thành Long.

Năm 1995, Hoa hậu Hong Kong có cơ hội hợp tác với Thành Long trong phim Phích lịch hỏa (Thunderbolt). Thành Long đầu tư 200 triệu HKD – một con số khổng lồ vào thời điểm đó cho Phích lịch hỏa. Vua Kung fu Trung Quốc tiết lộ việc không hài lòng về thái độ làm việc của một ngôi sao trong một talkshow cuối năm 2012.

“Tôi đặt niềm tin rất lớn vào ngôi sao nọ, tuy nhiên thái độ làm việc của cô ấy khiến tôi buồn, rất tức giận”, Thành Long chia sẻ. Người mà ông nói tới không ai khác chính là Ảnh hậu Kim Tượng Hong Kong – Viên Vịnh Nghi.

Thành Long và Viên Vịnh Nghi thân thiết trên trường quay phim Phích lịch hỏa.

Thành Long cho biết, sau khi hoàn thành các cảnh quay, ông muốn diễn viên chính ở lại studio để chỉnh sửa lại một số phân cảnh chưa được ưng ý. Tuy nhiên, cả ông lẫn ekip đều thất vọng về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Viên Vịnh Nghi.

“Mọi người ở đó chờ đợi cô ấy, tôi cũng phải chờ. Nhưng cuối cùng, diễn viên đã không tới, điện thoại không thể liên lạc được”, Thành Long bức xúc.

Sau sự việc trên, ông đã công khai phàn nàn thái độ của Hoa hậu Hong Kong với các đạo diễn nổi tiếng trong một cuộc gặp mặt. Tiếng xấu đồn xa, danh tiếng của Viên Vịnh Nghi bị ảnh hưởng.

Với quyền lực của mình, Thành Long và các đạo diễn nổi tiếng xứ Cảng đồng lòng “tẩy chay” và “đóng băng” sự nghiệp điện ảnh của cô.

Bức xúc về thái độ làm việc của Hoa hậu, Thành Long cùng nhiều đạo diễn khác "đóng băng" sự nghiệp của cô.

Trailer phim Phích lịch hỏa do Thành Long đóng chính và là nhà sản xuất.

Chính vì thế, từ sau năm 1995, Viên Vịnh Nghi dường như không có bộ phim nào gây được chú ý với khán giả ngoài Hoa mộc lan (1999). QQ tiết lộ, Thành Long từng giận giữ về thái độ của Viên Vịnh Nghi đến độ muốn bóp cổ, giết chết cô vì phim gặp thất bại thảm hại về doanh thu.

Vài năm trở lại đây, Viên Vịnh Nghi chuyển hướng hoạt động sang Đại lục song sự nghiệp của cô không thể quay lại thời hoàng kim như trước đây. Hoa hậu chỉ nhận những vai phụ mờ nhạt trong các bộ phim truyền hình và không để lại ấn tượng với khán giả.

Bị tẩy chay, Viên Vịnh Nghi chuyển hướng sang Đại lục đóng phim truyền hình nhưng không thành công.

Bị đàn anh ghét, sự nghiệp bế tắc song Viên Vịnh Nghi lại có tổ ấm hạnh phúc với diễn viên Trương Trí Lâm. Cặp đôi quen nhau từ năm 1992 và công khai chuyện tình cảm vào năm 1994.

Ngày 8.2.2001, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi bí mật kết hôn ở Mỹ. Năm 2006, con trai đầu lòng của cặp đôi – Trương Mậu Đồng chào đời. Tháng 3.2015, cả hai chụp bộ ảnh cưới ấn tượng kỷ niệm 14 năm nên duyên vợ chồng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cả hai vợ chồng chỉ ở nhà thuê từ khi kết hôn. Nói về lý do để bà xã sống cảnh nhà thuê dù có thu nhập cao, tài tử Nghịch thủy hàn kiếm cho biết:

“Giá nhà ở Hong Kong rất đắt và không ổn định. Nếu dùng tiền để mua nhà, tôi có thể thuê đến hơn 100 tuổi”. Anh cho biết, vợ cũng đồng ý việc này và không quan trọng ở nhà thuê hay mua nhà riêng.

Vợ chồng Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi sống nhà thuê đã 16 năm nay.

Mặc dù ở nhà thuê song cặp đôi sống rất hạnh phúc. Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm thường xuyên đi du lịch cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi. Cặp đôi được coi là một trong những gia đình kiểu mẫu hoàn hảo ở Hong Kong. Trương Trí Lâm cho biết, điều lãng mạn nhất anh làm cho vợ là luôn ở bên cô để chia sẻ mọi khó khăn, nỗi buồn hay niềm vui trong cuộc sống.

Viên Vịnh Nghi trong một sự kiện gần đây.