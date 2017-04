Chuyện trong phim chỉ là trong phim thôi, không phải mẹ chồng nào cũng "khoằm" chị em à!

Giữa cảnh người người nhà nhà phát sốt vì "Sống chung với mẹ chồng", các cô gái trẻ xúm vào e dè sợ hãi chuyện kết hôn, ai chuẩn bị lên xe hoa thì bắt đầu lung lay ý định, thì đâu đó vẫn còn những nàng dâu đang tận hưởng cuộc sống êm đềm cực viên mãn với bố mẹ chồng tuyệt vời như trong mơ.

Triệu Thùy Linh (sinh năm 1990) là một bà mẹ trẻ 2 con, hiện đang sống cùng gia đình chồng ở Giải Phóng (Hà Nội). Thấy gần đây chị em than thở, lo sợ quanh nỗi ám ảnh "đi lấy chồng", chị đã quyết định chia sẻ câu chuyện giản dị của mình để củng cố thêm lòng tin cho phái yếu, bởi chính chị gặp được bố mẹ chồng tốt bụng, yêu thương con dâu như con đẻ, chẳng có chút áp lực khổ sở nào.

"Có bố chồng mẹ nào như bố chồng em không ạ ? Rửa bát đỡ con dâu. Thấy con làm hàng bận quá, ăn cơm xong toàn bảo để đấy bố rửa cho. Ông bà cực tốt mà quý con quý cháu".

Bố chồng tuyệt vời nhất hệ mặt trời rửa bát giúp con dâu khiến nhiều cô gái ước ao.

Vừa mới đăng ảnh bố chồng lên một diễn đàn mạng xã hội, Thùy Linh đã nhận được sự quan tâm ngưỡng mộ từ đông đảo chị em phụ nữ. Thì ra, cũng có nhiều nàng dâu được bố mẹ chồng thương lắm chứ, nhân bức ảnh trên lại thi nhau khoe "số hưởng". Một bà mẹ 9X tâm sự: "Mình đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 20 tháng, suốt ngày con quấy con theo. Lắm lúc ăn cơm xong muốn dọn dẹp cũng không có tay mà làm, chân bị con ôm chặt, bố mẹ chồng đều thông cảm hết, có gì mà phải trách móc, bởi bố mẹ biết đâu phải do mình lười".

Nhiều cô nàng khác gật gù: "Bây giờ bố mẹ chồng đầy người thoáng tính cởi mở, sướng khổ là do mình thôi. Chúc mừng bạn quay vào ô may mắn". Cũng có người góp ý rằng, phận làm dâu như thế là không nên, bận việc gì thì rửa vài cái bát cũng đâu khó khăn, nhanh nhẹn một tí thì bố mẹ già đỡ mệt... Dù bây giờ các bậc phụ huynh tư tưởng hiện đại, cởi mở hơn trước, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dọn dẹp mà không phàn nàn con dâu nửa lời giống bố mẹ chồng Thùy Linh.

Về phần mình, Thùy Linh khoe cảnh sống chung với mẹ chồng như trong mơ: "Ông bà tốt tính, chiều con thương cháu lắm. Lấy chồng 6 năm, chưa một lần trong nhà to tiếng, hai vợ chồng lục đục thì mình toàn chạy đi mách mẹ chồng, để mẹ xử lý. Sinh 2 bé, một tay mẹ chồng chăm lo hết, giờ đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ vừa hơn 2, ông bà lại ngày ngày đưa đón, dạy các cháu học. Vợ chồng mình bận bịu công việc, trông cậy vào ông bà hết, mình luôn cảm thấy may mắn vì có bố mẹ chồng tốt hơn cả trong mơ.

Ông là bộ đội về hưu, bà từng làm giáo viên, nên cuộc sống gia đình cũng nhẹ nhàng thoải mái. Ông bà rảnh rang chỉ ở nhà với cháu, có chồng mình thì hơi lười, chẳng bao giờ giúp vợ việc nhà, về là chỉ chơi với con, tắm giặt cho con, đưa đi học, hết".

Chẳng biết người khác thế nào, nhưng nhìn vào gia đình hiện tại của Thùy Linh, không chỉ riêng phái đẹp, đến đàn ông cũng phải ghen tị. Mỗi ngày trôi qua đều đặn, vui vẻ, ông bà chăm lo nhà cửa cơm nước, vợ chồng chị đi làm, con cái đi học, cuối tuần vợ chồng chị đưa con về ngoại chơi, cách nhà nội có 3 - 4km. Linh bảo, thỉnh thoảng cũng trêu mẹ chồng rằng nếu ông xã ngoại tình, chị sẽ bế con đi ngay và làm đơn ly hôn không hối tiếc. Câu trả lời của mẹ chồng luôn chỉ có 1, khiến Linh cảm động vô cùng: "Đứa nào dám xen vào đây, mẹ không nhận đứa nào làm con dâu hết. Thằng Tiến (chồng Linh - PV) mà vớ vẩn là mẹ xử lý ngay".

Chồng chị Linh là con một, nên chuyện bố mẹ thương chiều cũng là tất nhiên, nhưng giờ có thêm con dâu và 2 đứa cháu đủ nếp đủ tẻ, nhiều lúc anh cũng... bị cho ra rìa. Gia đình êm ấm hòa thuận, hàng xóm nhìn vào cũng phải khen, vì có bố mẹ tốt như thế nên Linh cũng luôn cố gắng sống nhìn trước nhìn sau, biết điều và có hiếu với cả nhà chồng lẫn nhà đẻ.

Thùy Linh may mắn vì gặp được bố mẹ chồng tốt bụng, phúc hậu, thương con quý cháu hết lòng.

Sinh 2 nhóc tì xong, cuộc sống gia đình Thùy Linh ngày càng viên mãn.

"Đợt Tết vừa rồi mình bị ốm, sốt virus, sút 2kg, mẹ chồng xót lắm, ngày nào bà cũng vắt 2 cốc nước cam cho uống, đi khám thì hỏi có tiền chưa mẹ cho, như mẹ ruột vậy. Sống chung nhưng chẳng bao giờ ông bà bắt đóng góp gì, từ tiền điện nước đến cơm cháo, hai vợ chồng biết ý thì tự đi chợ mua sắm, điện nước tiện tay đóng luôn. Ông bà ăn uống cũng đơn giản, nên toàn bảo mình là con thích mua gì thì mua.

Vợ chồng chị Linh thường xuyên đi du lịch cùng bố mẹ chồng, chưa bao giờ đi riêng.

Đi du lịch thì toàn đi cả nhà, chưa bao giờ vợ chồng mình đi riêng. Trung thu, lễ tết, ngày gì ông bà cũng dắt cháu đi chơi, ở nhà thì dạy các cháu học. Bọn trẻ nhà mình cũng ngoan, yêu quý ông bà nội lắm, rất quấn quýt, nghe lời. Thỉnh thoảng mình làm việc nhiều, mệt, nằm ngủ luôn dưới phòng bố mẹ chồng, bà toàn dặn con mình không được làm ồn.

Hai mẹ con đi ăn sáng, ai không biết đều nghĩ là mẹ đẻ con ruột, vì thân thiết nhau quá, mình tâm sự với mẹ chồng có khi còn nhiều hơn mẹ đẻ. Bố chồng thì hay kiểu đi về quê, dọc đường thấy có táo chua, biết mình thích ăn nên mang về bảo bố mua hẳn mấy cân cho con. Toàn những việc nhỏ nhỏ thôi nhưng mình cảm động và biết ơn bố mẹ chồng lắm".

Ở nhà thì ông bà trông nom lũ trẻ chu đáo, cho vợ chồng Linh đi làm.

Còn rất nhiều những kỉ niệm vui và hạnh phúc giữa Thùy Linh với bố mẹ chồng, song, Linh bảo, nếu kể hết thì chắc mấy tuần mới hết. Đi đâu chị cũng để ý mua quà bánh về biếu ông bà, hoặc đôi khi là chiếc quần cái áo, cũng đủ khiến cả gia đình ngập tràn tiếng cười. Ước mong lớn nhất của chị bây giờ là có thể phụng dưỡng bố mẹ 2 bên đủ đầy nghĩa hiếu, mong bên nội bên ngoại đều khỏe mạnh, vui vầy cùng con cháu thật lâu.

Chuyện tưởng như trong mơ mà vẫn tồn tại ngoài đời thực như thế đấy, Linh bảo chị chẳng câu like, hay bịa chuyện kiếm tiền, ai tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Tuy nhiên, mục đích chị chia sẻ cuộc sống của mình chỉ đơn giản là muốn tiếp thêm niềm tin, hi vọng cho các cô gái về tương lai thôi. Kết hôn không phải là điều đáng sợ, tất cả là do sự sáng suốt và lựa chọn của bản thân, còn lại do mình tự cân bằng. Còn rất nhiều bố mẹ chồng tốt trên thế gian, đâu phải mẹ chồng nào cũng "ăn thịt" cả nhà nàng dâu!

