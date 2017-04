“Khi tàu BL 93322 rời bến, ra cửa biển Gành Hào, tàu lắc lư do sóng lớn, tôi cảm giác khó chịu nên vào ca- bin, đứng sau lưng tài công Doãn Thanh Nam. Chạy được khoảng 300 m thì tàu lật úp”

Chiếc tàu chìm được kéo lên bờ.

Lúc 9 giờ 6/4, tàu cá tham gia Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải mang biển số BL 93322 đã bị chìm tại cửa biển Gành Hào.

Ông Bùi Minh Túy - Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, chiếc tàu bị nạn chở 39 người, trong đó có 2 người bị chết và 12 người bị thương. Ngoài ra một nạn nhân mất tích. Hai nạn nhân tử vong đều là học sinh, đó là em Trần Tú Trân (sinh năm 2000), ở ấp Cây Giang, xã Long Điền và Lê Ngọc Hân (sinh năm 2002), ở ấp 2, thị trấn Gành Hào (Đông Hải). Những nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện đa khoa Đông Hải, Giá Rai và Bạc Liêu. Một nạn nhân được cho mất tích là Lưu Thị Mỹ Duyên, 17 tuổi, ở ấp 1, thị trấn Gành Hào.

Cửa biển nhuốm màu tang thương

Ông Trần Minh Phúc, 40 tuổi, ở ấp 2, thị trấn Gành Hào vừa thoát chết trở về. Ông kể lại giây phút kinh hoàng trên biển: “Lượng người xuống tàu BL 93322 rất đông. Vì có cảm giác không an toàn nên vài chục người kêu đò dọc sang các tàu khác. Khi tàu BL 93322 rời bến, ra cửa biển Gành Hào, tàu lắc lư do sóng lớn, tôi cảm giác khó chịu nên vào ca- bin, đứng sau lưng tài công Doãn Thanh Nam. Chạy được khoảng 300 m thì tàu lật úp”. Khi tàu bị lật, mạnh ai nấy bơi để thoát chết. “Tôi vịn be tàu, tay vẫy, cầu cứu. Chiếc đò dọc chạy đến vớt tôi với khoảng 5-6 người, chạy vô bờ. Tôi ngồi đó, khoảng nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa hết hoảng hồn, nhờ người chở về nhà mà không biết ai sống, ai chết”- ông Phúc kể.

Đến cuối ngày, tại Bệnh viện đa khoa Đông Hải vẫn còn nhiều người thân trông ngóng sức khỏe của những người bị nạn. Bà Âu Ngọc Diễm, mẹ của nạn nhân Lâm Thảo Ngân nói: “Con gái tôi may mắn thoát chết, chưa ăn uống gì được vì uống nước mặn nhiều. Trên giường bệnh, con gái cứ hỏi mấy đứa bạn cùng đi, không biết sống chết ra sao?”.

Tại khu nhà phố chợ thị trấn Gành Hào, gia đình ông Lê Văn Tài đang lo hậu sự con gái Lê Ngọc Hân, 17 tuổi, vừa thiệt mạng trên chiếc tàu lật. Bà Kim Chi, mẹ của Ngọc Hân nói về con gái đầu lòng xấu số: “Ngọc Hân nghỉ học khi đang học lớp 8, ở nhà phụ giúp cha mẹ mua bán nhỏ để nuôi ông bà ngoại già và 3 đứa em nhỏ”.

Không xa thị trấn Gành Hào, gia đình nạn nhân ở ấp Cây Giang, xã Long Điền (Đông Hải) cũng lo hậu sự cho nạn nhân Trần Tú Trân, 15 tuổi, bị chết trên chiếc tàu cá xấu số trên cửa biển Gành Hào. Trong con hẻm nhỏ, gia đình ông Trương Văn Gương, 69 tuổi, ở số 92, ấp 1, thị trấn Gành Hào cho lập bàn thờ ngoài trời để cầu mong cháu ngoại là Lưu Thị Mỹ Duyên, 17 tuổi, còn đang mất tích. Mỹ Duyên mồ côi cả cha lẫn mẹ và ở với ngoại. Bà Nguyễn Thị Kiểng, bà ngoại của Mỹ Duyên, nói trong nước mắt: “Bạn bè đi chung còn sống sót, chúng nói Mỹ Duyên chắc chắn đã chết rồi. Tôi cầu mong ông bà phù hộ cho cháu ngoại về nhà, ở dưới nước lạnh lẽo lắm!”.

Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Bùi Minh Túy cho biết, Huyện đã cử đoàn đến thăm viếng gia đình nạn nhân, hỗ trợ để bà con qua cơn hoạn nạn.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân

Theo báo cáo của UBND huyện Đông Hải, có 25 người trên chiếc tàu BL 93322 bị lật chìm đã được cứu vớt. Trong đó 12 người bị thương do đuối nước đang cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch. Riêng trường hợp nạn nhân được cho là mất tích, ông Trần Văn Sách - Bí thư thị trấn Gành Hào cho biết đang tiếp tục xác minh để xác định mất tích hay thất lạc đâu đó trong vụ chìm tàu.

Ông Tô Minh Đương - Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải xác định, chiếc tàu gặp nạn không nằm trong 10 tàu cá tham gia Lễ hội Nghinh Ông do Ban tổ chức lựa chọn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Đương nói: “Từ vụ tai nạn thương tâm này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức tốt những năm sau. Lực lượng CSGT, Biên phòng, Kiểm ngư tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ lực lượng, phương tiện nhưng không thể kiểm soát lượng tàu của bà con ngư dân tháp tùng ra biển Nghinh Ông. Chúng tôi sẽ tổ chức chặt chẽ, trật tự, an toàn cho đoàn tàu ra khơi để thực hiện tín ngưỡng của bà con ngư dân mỗi dịp Lễ hội Nghinh Ông”.

Nguyễn Tiến Hưng