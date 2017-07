Trong vai giám khảo, Cao Ngân đã đuổi thẳng cổ Nam Trung ra ngoài chương trình Vietnam's Next Top Model phát sóng tối 22/7.

Tập 5 chương trình Vietnam's Next Top Model All stars lên sóng tối 22/7 tiếp tục đưa các thí sinh vào các thử thách đối diện với nỗi sợ của chính mình. Trong thử thách lần này, các thí sinh phải lần lượt vượt qua căn hầm tối đen với những chướng ngại vật kinh dị, sau đó chụp hình cùng loài trăn và rắn.

Cao Ngân là một trong những thí sinh thực hiện tốt cả hai thử thách. Cô sở hữu bức ảnh tạo dáng cùng bò sát được ban giám khảo đánh giá cao. Tuy nhiên, giám đốc sáng tạo Nam Trung nhận xét tấm hình của cô là may mắn. Theo Nam Trung, nếu là một ngôi sao không có hào quang như Cao Ngân thì sự may mắn luôn luôn là điều cô mong chờ. "Điều đó không phải là thứ chúng tôi mong muốn từ thí sinh bước ra từ mùa All stars. Chỉ có những người có hào quang và sắc màu thì mới trở thành ngôi sao được”, Nam Trung nói.

Và để Cao Ngân hiểu rõ hơn cảm giác của giám khảo, anh đã hoán đổi vị trí với cô với mục đích là giúp Cao Ngân bộc lộ được cá tính và có sự phản kháng mạnh mẽ hơn. Tại vị trí giám khảo, Cao Ngân tỏ ra lúng túng không biết nên nói thế nào. Nam Trung đã phải đốc thúc và khích Cao Ngân để cô có thể bật ra được nhận xét của mình.

Tấm hình được đánh giá là đẹp nhất tuần của Cao Ngân. Ảnh: BTC

Cao Ngân yêu cầu Nam Trung nằm xuống đất và tạo dáng giống cô trong bức hình, nhưng anh không thực hiện và đưa ra điều kiện, Cao Ngân phải làm rắn thì anh mới thực hiện. Lúc này, Cao Ngân quát: "Em đi về đi. Chị thích đuổi thẳng cổ em đó!". Nam Trung phản pháo lại: "Có mình chị host có quyền đuổi thẳng cổ thôi chị ạ".

Cách phản ứng hài hước của giám khảo Nam Trung và sự thật thà của Cao Ngân khiến Trương Ngọc Ánh, Hoàng Yến và các thí sinh cười nghiêng ngả.

Sau hai thử thách của tập này, ba thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm là Nguyễn Hợp, Hồng Anh và Thùy Trâm. Khi Nguyễn Hợp cho rằng mình và Hồng Anh xứng đáng được đi tiếp thì Thùy Trâm lập tức phản ứng rằng năm nay cô không sợ bất cứ điều gì. Do đó, cô là người xứng đáng được đi tiếp.

Cuối cùng, Nguyễn Hợp giành được tấm vé đi tiếp, còn Thùy Trâm và Hồng Anh đều bị loại. Giám khảo đánh giá Thùy Trâm vượt qua thử thách tương đối dễ dàng, nhưng nhược điểm của cô là một màu, không khiến người khác bất ngờ.

