Người bán vé số đã bị một đối tượng nghi "ngáo đá" đâm trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 14-3, thông tin từ Bệnh viện quân y 121, TP Cần Thơ cho biết, khoa cấp cứu bệnh viện này đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Hoàng Tiến (22 tuổi, ngụ xã Đông Khánh, huyện Cờ Đỏ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng nghi bị "ngáo đá" đâm trọng thương người bán vé số

Theo các bác sĩ bệnh viện 121, bệnh nhân nhập viện vào khoảng gần 19h tối 13-3, trong tình trạng có vết thương vùng gian sống bả trái, sâu khoảng 30cm. Da niêm mạc nhợt, môi tím, thở gấp, có biểu hiện suy hô hấp. Vết thương gây thủng phổi, tràn 1,5 lít máu trong màn phổi bên trái, tiên lượng nặng. Ngay trong đêm, các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân.

Theo người nhà nạn nhân, tối 13-3, Tiến đi bán vé số trong con hẻm trên địa bàn phường An Lạc thì bị một thanh niên nghi "ngáo đá" đâm liên tiếp vào vùng ngực, gục tại chỗ. Ngoài trường hợp của Tiến, hai người dân khác cũng bị đối tượng này đâm, nhưng vết thương không nghiêm trọng.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện quân y 121

Người dân phát hiện đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng Công an phường đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế bắt nghi phạm, đưa về trụ sở lấy lời khai. Ban đầu, thanh niên này khai tên Trần Trọng Thọ (25 tuổi, ngụ phường An Lạc). Khi đưa về trụ sở Công an phường, thanh niên vẫn còn biểu hiện "ngáo đá", cơ quan Công an đã lấy lời khai ban đầu, phục vụ công tác điều tra.

Nhiều người dân sống trong ở hẻm 5, đường Điện Biên Phủ (phường An Lạc) cho biết, Thọ nghiện ma túy nhiều năm nay, từng được đưa đi cai nghiện và tái nghiện trở lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.