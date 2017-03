Tiêu xài hết số tiền 340 triệu đồng của anh trai đưa đặt cọc mua xe ô tô, Lý Diệu Minh đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại tiệm vàng trên đường An Dương Vương, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Bị cáo Minh (áo xanh) sau phiên xử

Ngày 1-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Diệu Minh (23 tuổi, sinh viên trường cao đẳng) mức án 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Sáng 19-4-2016, Minh chạy xe máy đến chợ An Lạc, quận Bình Tân mua con dao làm hung khí để gây án. Minh đến một tiệm vàng ở đường An Dương Vương (quận 5) hỏi giá và đặt mua 20 lượng vàng. Do sáng sớm nên nhân viên tiệm vàng trả lời chưa cập nhật giá nên Minh bỏ đi.

Đến 9h cùng ngày, Minh quay lại tiệm vàng hỏi và được báo giá cụ thể. Minh nói muốn mua 20 lượng vàng SJC và yêu cầu giao vàng tại nhà ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 (đây là nhà của bạn gái Minh nhờ giữ giùm).

Đến khoảng 10h30', anh Do Tử Tường (39 tuổi, nhân viên tiệm vàng) đem 10 lượng vàng đến giao cho Minh. Khi anh Tường đến nơi, Minh mở cửa để anh Tường vào nhà rồi đóng cửa lại.

Minh hỏi thì anh Tường cho biết, nếu muốn mua 20 lượng phải đến cửa hàng giao dịch. Minh đồng ý đến cửa hàng và xuống mở cửa cho anh Tường về.

Lợi dụng lúc anh Tường dẫn xe, từ phía sau Minh dùng dao tấn công anh Tường. Do đề phòng từ trước nên anh Tường chống trả, tước dao và chạy ra ngoài tri hô. Bị phát hiện, Minh liền khóa cửa, trốn trong nhà và bị Công an địa phương bắt ngay sau đó.

A.Huy - Hồng Sơn