Nam sinh quay clip cười cợt trước cái chết thương tâm của 3 học sinh lớp 9 (Đại Lộc, Quảng Nam) ở bãi biển Xuân Thiều, Đà Nẵng vừa lên tiếng đáp trả những ai chỉ trích mình.

Câu chuyện một nam sinh ở Đà Nẵng quay clip hiện trường vụ chết đuối thương tâm của 3 học sinh lớp 9 (trường THCS Nguyễn Trãi, Đại Lộc, Quảng Nam) rồi cười cợt đang gây ra nhiều dư luận trên mạng xã hội.

Việc chàng trai này (tên P.V.H) quay và chụp ảnh thi thể nạn nhân rồi post lên mạng cũng được cho là điều không nên làm bởi có thể trong phút giây nào đó, nó thỏa mãn tính hiếu kì của đám đông nhưng vô tình đang khiến cho người thân các em học sinh thêm đau xót.

Clip chàng trai cười cợt trước cái chết của các học sinh xấu số khiến nhiều người phẫn nộ (Đoạn cười cợt phản cảm đã được chúng tôi cắt bỏ)

Trong lúc giữa tâm bão chỉ trích, chàng trai này bất ngờ lục lại đoạn clip gây ồn ào của mình và... share lại. Cùng với đó là những dòng thanh minh khiến người đọc cảm thấy rợn người trước phát ngôn lạnh lùng đến đáng sợ của nam thanh niên.

Nam sinh thản nhiên cười cợt trước cái chết thương tâm của các em nhỏ

Cùng với clip, nam sinh này còn cho đăng ảnh thi thể nạn nhân rất phản cảm lên trang cá nhân

'Nếu tôi sai bạn bảo tôi xin lỗi :))) tôi chưa hề làm. Nếu tôi thấy sai tôi sẽ tự nhận ra lỗi và sửa cái sai của mình. Đau buồn hay khóc thì đó là chuyện của các bạn đơn giản tôi thấy khá hài vì từ Đại Lộc ra đây sao không tắm ở biển Phạm Văn Đồng hay T20, Mỹ Khê này nọ khi đó sẽ có người hướng dẫn nơi tắm và có đông người cứu trợ.

Biển động lại còn tắm nơi vắng người thì tôi thấy liệu có đúng chăng? Và đông đảo dân chứng kiến thì nói khu này bị cấm tắm cơ mà?... Tắm nơi không đúng quy định làm mất cảnh quan Đà Nẵng làm bao nhiêu người sợ sẽ không đi biển với cái nóng mùa hè đến :))).

Tôi cười đơn giản không phải vui vì tôi thấy mình không dư nước mắt cho người ngoài cho lắm. Khi lên án ai đó hãy suy nghĩ về bản thân và đặt tình trạng vào OK. Đa số lòng người không ai tốt cũng chả ai thấu hiểu. Chỉ được sự adua.' - nam sinh này viết lên trang cá nhân.

Nam thanh niên lên tiếng trả đũa lại những ai phán xét mình

Và không quên để lại những cái mặt cười hả hê

Đoạn chia sẻ của nam sinh này một lần nữa khiến cho chúng ta phải suy ngẫm, liệu có phải giới trẻ đang ngày càng sống vô cảm trước nỗi đau của đồng bào. Trước cái chết thương tâm của những học sinh tuổi mới lớn khi gia đình vật vã vì mất con thì nam sinh này có thể hả hê thanh minh 'tôi thấy khá hài'?!

Thực tế, người xem bức xúc ngoài chuyện cậu cười cợt trước cái chết của các học sinh thì còn ở việc 'thích thể hiện' ở một nơi không hề phù hợp.

Ai đã từng trải qua cảm giác khi mất đi một người ruột thịt mới thấy nỗi đau ấy lớn như thế nào. Giữa cơn đớn đau ấy, người ta không ai còn muốn chấp nhất chuyện đúng sai. Người ngoài nhìn vào, người ta rơi nước mắt, không phải vì họ thương người dưng. Mà đơn giản, giữa người với người, có thứ gọi là ĐỒNG CẢM.

CẬP NHẬT: Sau khi đăng tải các status gây sốc, nam sinh này đã xóa khỏi trang cá nhân do tiếp tục bị chỉ trích. Tuy nhiên, chàng trai này có vẻ chưa muốn dừng lại khi trực tiếp vào một diễn đàn ở Đà Nẵng gây chiến.

Nam sinh không tỏ ra ân hận mà tiếp tục gây chiến với những ai chỉ trích mình

Trên diễn đàn này, bên dưới những bình luận chỉ trích mình, P.V.H cãi tay đôi với giọng tự tin: ‘Câu like? Chắc chắn các bạn cũng chưa bằng cái like của tôi khi tôi chưa đăng cái video này lên đâu OK :))). Sống ảo? Ai cũng sống ảo cả đơn giản họ không dùng camera thực khi đăng lên mạng có mặt mình vì đa số ai cũng sống ảo để mình đẹp hơn ngoài đời. Người không có óc.

Nếu tôi khóc hay buồn thì các bạn cũng vậy chăng? Nước mắt dành cho người thân chưa chắc ai cũng rơi huống gì làm như vậy với người dưng. Lên án ai đó thì xem lại bản thân mình tốt hay không đi. Nếu thấy thương cảm tôi sẽ thương cảm những thợ lặn vớt xác 3 thanh niên này lên. Lên án tôi? Ok.

Tôi không làm gì để các bạn bớt như vậy. Nhưng hãy đặt vấn đề từ Đại Lộc ra đây sao không tắm ở khu đông người? Sao không rán đi xe thêm một đoạn để có thể an toàn hơn? Mà lại đi tắm ở khu vắng người khu cấm tắm khu không có người cứu trợ? Các bạn thấy chuyện này sẽ là cái lí do cho người lớn không cho con cái khi đi tắm hay nghịch nước không? Hay biển ĐÀ Nẵng bây giờ sẽ là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người?.'

Tuy nhiên, lý sự của chàng trai bị cho là cãi cùn, cố kiếm cớ để ngụy biện cho hành động vô cảm trong đoạn clip.

Theo Tài Teen/Baodatviet.vn