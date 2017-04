Do có mâu thuẫn với một số bạn nam trong lớp. nam sinh lớp 8 đã bơm thuốc thực vật vào bình nước trên lớp để trả thù.

Theo đó vụ việc xảy ra tại lớp 8/2, trường THCS Hòa Bình đóng trên địa bàn xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, nam sinh pha trộn thuốc tăng trưởng cây trồng vào bình nước tại lớp học, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân với các bạn học trong lớp là L.M.V (SN 2003) là học sinh lớp 8/2 trường THCS Hòa Bình.

Chiều 19/4 V bỏ trong cặp xách 1 chai thuốc tăng trưởng thực vật hiệu Boom, cùng kim tiêm rồi mang đến trường. Lợi dụng lúc bạn bè trong lớp ra về, V đã lấy kiêm tiêm bơm thuốc Boom vào trong bình nước loại 20 lít tại góc lớp rồi thản nhiên ra về.

Sáng 20/4, các học sinh lớp 8/2 trường Hòa Bình đến lớp như thông thường. Khi rót nước từ bình nước loại 20 lít đặt ngay góc lớp, 1 số học sinh phát hiện trong nước có màu đục, có mùi hôi. Nghi ngờ, các học sinh báo giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường. Qua kiểm tra ban đầu, nhà trường quyết định trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Công an tiến hành mời V lên làm việc có người giám hộ. Bước đầu V khai báo, do có mâu thuẫn cùng với 1 số nam sinh trong lớp nên V nảy sinh ý đồ trả thù tiêu cực.

Theo tìm hiểu, thuốc tăng trưởng thực vật hiệu Boom bị cơ quan quản lý nhà nước cấm nhập khẩu vài năm trước đây.

Được biết, loại thuốc này có chứa độc chất gây ung thư, khi tích tụ lâu dài trong cơ thể người thì gây nguy hiểm đến nội tạng, thậm chí có di chứng di truyền.

Hiện công an địa phương đang phối hợp điều tra làm rõ, tiến hành trưng cầu giám định độc chất trong loại thuốc thực vật nêu trên.

Còn nhớ trước đó tại TP.HCM cũng từng xảy ra trường hợp dì bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu trả thù cháu gái. Sự việc xảy ra tại TP.HCM sáng 25/12/2016.

Người dì đó là H.T.N.Đ (52 tuổi). Bà Đ. và người cháu gái tên T.T.B.T cùng buôn bán hàng ăn sáng là món bún riêu cua, bún bò Huế trên lề đường Nam Cao, phường Tân Phú.

Do có mâu thuẫn với chị T., khoảng 5h sáng 25/12, lợi dụng lúc chị T. vào nhà dọn hàng, bà Đ. đã lén tiếp cận nồi bún riêu đang nấu trên bếp rồi bỏ chất nghi là thuốc độc (thuốc diệt chuột) vào nồi bún riêu này.

Rất may, thời điểm bà Đ. đang thực hiện hành vi thì có người đang quan sát camera an ninh nên nhanh chóng tri hô và báo cáo cho công an sở tại biết.

Văn Minh (Tổng hợp)