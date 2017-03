Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với 4 người liên quan tới vụ sập cần cẩu khiến một nam sinh cấp 3 tử vong tại Nghệ An vào ngày 14/11/2016.

Trao đổi với báo chí, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can đối với 4 người liên quan tới vụ sập cần cẩu khiến một nam sinh tử vong tại THPT Lê Viết Thuật vào ngày 14/11/2016. Hiện trường vụ sập cần cẩu chết người ở Nghệ An ngày 14/11/2016. Ảnh Dân Trí Theo đó, công an thành phố Vinh khởi tố ông Nguyễn Đình Trường (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành), Nguyễn Hoàng Sơn (34 tuổi, nhân viên lắp cẩu), Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, Trưởng ban quản lý dự án) và Hồ Văn Lâm (31 tuổi, kỹ thuật hiện trường) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó vào tối 14/11/2016, cần cẩu của một nhà thầu xây dựng chung cư Trường Thành 2 (địa chỉ khối 5, phường Trường Thi, thành phố Vinh) nằm liền kề với trường THPT Lê Viết Thuật bất ngờ đổ sập. Em Trần Văn H. (học sinh lớp 10A7) đang đứng xem bóng rổ bị cần cẩu đè tử vong tại chỗ. "Lúc đó một tốp học sinh đang chơi bóng rổ. Bạn Hải đang ngồi trên xe xem bóng thì bị cần cẩu va trúng. Mọi người la khóc, chạy túa ra sân trường", một nhân chứng cho biết. Một số nữ sinh ngất xỉu khi hay tin bạn bị cần sập sập đè chết. Ảnh VnExpress Một số học sinh của trường rơi vào cảnh hoảng loạn rồi ngất xỉu khi hay tin bạn thân của mình gặp nạn. Tại hiện trường vụ sập cần cẩu chết người, cabin cẩu bị lật, cánh tay cẩu cao hàng chục mét gãy gập, một phần vắt qua dãy nhà 3 tầng của trường THPT Lê Viết Thuật. Công an thành phố Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường. Thời điểm xảy ra tai nạn sập cần cẩu, công trường đang nghỉ thi công. Chiếc cẩu được xác định bị sụt lún đất rồi đổ sụp khi không có người vận hành. Tri Thu (T/h)

