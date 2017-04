Ai mà công chúng tin rằng là bộ đôi trình diễn xuất sắc nhất?

Công ty khảo sát trực tuyến PIM đã đặt câu hỏi này lên 2400 người từ giữa hai mươi đến năm mươi. Kết quả là Lee Seo Jin và PD Na Young Suk đứng ở vị trí đầu tiên với 25,5% phiếu bầu. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là chương trình mới của họ, "Youn's Kitchen," hiện đang ở đỉnh thời gian.

Họ đã đánh bại Yoo Jae Suk và Park Myung Soo, người đã nhận được 24.8% phiếu bầu và đứng thứ hai. Bộ đôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài, xuất hiện trong các chương trình như "Infinite Challenge" và "Happy Together".

Vị trí thứ ba là Kim Sung Joo và Ahn Jung Hwan, những người xuất hiện trong "Please Take Care of My Refrigerator" và "Carefree Travellers" và Kang Ho Dong và Lee Soo Geun. Vị trí thứ tư thuộc về Yoo Jae Suk và Haha, những người cùng làm việc với "Infinite Challenge" và "Running Man".

Sự hợp tác của Lee Seo Jin và Na Young Suk phổ biến ở phụ nữ (29,8%), đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi 40 (32,0%). Những người ở tuổi 20 của họ dường như thích bộ đôi của Yoo Jae Suk và Park Myung Soo (34,2 phần trăm) so với các nhóm tuổi khác.

Bộ đôi trình diễn nào bạn thích nhất?

Sam Thái (Dịch)