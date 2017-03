Sau Sunny, Yuri và Sooyoung, các thành viên còn lại của SNSD đã có mặt tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) để đến Việt Nam trong sáng 1/4.

Tối ngày 31/1, Sunny, Yuri và Sooyoung đã đáp chuyến bay xuống Nội Bài (Hà Nội) sau chuyến bay dài từ Hàn Quốc. Sáng ngày 1/4, các thành viên còn lại gồm Taeyeon, Yoona, Hyoyeon, Seohyun và Tiffany cũng có mặt tại sân bay Incheon để tới Việt Nam.

Trước đó, hàng trăm fan Việt xếp hàng chờ 3 thành viên SNSD tại sân bay Nội Bài, tuy nhiên các cô gái lại đi cửa VIP. Bởi vậy, nhiều người hâm mộ hy vọng 5 thành viên còn lại sẽ đi cửa thường để họ có thể gặp thần tượng ở cự ly gần.

Dù mặc trang phục giản dị, nhưng các thành viên vẫn gây chú ý với nhan sắc tươi tắn. Đặc biệt là Taeyeon được khen ngợi ngày càng cuốn hút, bên cạnh giọng hát nội lực.

Dự kiến SNSD sẽ có mặt tại Hà Nội vào trưa ngày 1/4. Cách đây ít giờ, đàn em cùng công ty là NCT 127 cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài, tuy nhiên vì nhóm đến vào khoảng 2h sáng nên không nhiều fan tới đón.

Chiều nay, 8 thành viên sẽ tham gia sự kiện làm kim chi, sau đó góp mặt trong đêm nhạc Đồng hành cùng NCT 127, Leeteuk và Hoàng Thùy Linh. Trong đêm nhạc, nhóm nhạc nhà SM biểu diễn 5 ca khúc gồm Gee, Into The New World, Lion Heart, You Think và Party.

Để chuẩn bị cho màn trình diễn tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, các cô gái đã tập luyện nhiều ngày qua. Trên trang cá nhân, nhóm còn chia sẻ hình ảnh trong phòng tập và cho biết đang trong quá trình chuẩn bị cho sân khấu ở Việt Nam.

Đồng hành là đêm nhạc từ thiện, được tổ chức nhằm kỷ niệm 25 thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Vé tham gia sự kiện này hoàn toàn miễn phí.

Lan Phương