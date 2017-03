Phía cảnh sát đã tìm thấy thi thể của anh tại nhà riêng vào ngày 3/3 vừa qua.

Ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Tommy Page đã tự sát không rõ nguyên nhân. Phía cảnh sát đã tìm thấy thi thể của anh tại nhà riêng vào ngày 3/3 vừa qua. Tuy nhiên, một số người bạn của Tommy Page cho biết, anh đã mắc bệnh trầm cảm kéo dài.

Nam ca sĩ Tomme Page tự sát ở tuổi 47

Nhiều người hâm mộ đã rất bất ngờ và bàng hoàng trước thông tin này. Nam ca sĩ Josh Groban đã bày tỏ sự tiếc thương của mình đến người nghệ sĩ quá cố thông qua mạng xã hội Twitter: "Tommy Page là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Mong anh yên nghỉ".

Tommy Page sinh năm 1970 tại Mỹ, bắt đầu đi hát từ những năm 1980 và chỉ thực sự có "chỗ đứng" trong làng âm nhạc thế giới bởi những bản ballad tình cảm như When I Dream of You, A Zillion Kisses, I Break Down và Turning me on.

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Tommy Page quyết định chuyển sang lĩnh vực sản xuất âm nhạc và cộng tác viết bài cho tạp chí Billboard từ năm 2011 đến 2015. Anh đã sống chung với người tình đồng tính Charlie và đã có 3 con nuôi./.

Kim Dung/VOV.VN Theo Billboard