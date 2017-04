Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) vừa thông qua mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 3.021 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2017, nhà băng này sẽ định vị lại thương hiệu bằng việc cho ra mắt logo mới.

Sáng 28/4, phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ông Trần Ngọc Tâm, phó Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết, việc tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng sẽ giúp ngân hàng tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn, tài trợ cho các hoạt động cấp tín dụng.

Bên cạnh đó, xét theo khía cạnh vĩ mô, việc tăng vốn lần này để ngân hàng có thể mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh với các tổ chức tín dụng trong nước và khu vực.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản Nam A Bank đạt 42.852 tỷ đồng, tăng 20,8% so với đầu năm, đạt 107,1% kế hoạch năm. Chỉ tiêu huy động cũng vượt 20% kế hoạch, tăng 9.746 tỷ đồng (40%) so với con số đầu năm, đạt 34.114 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 24.039 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm trước, riêng tín dụng cá nhân tăng mạnh 52%. Chất lượng tín dụng được Nam A Bank kiểm soát khá tốt với tỷ lệ nợ xấu là 2,94%.

Kết thúc năm tài chính, lợi nhuận hợp nhất của Nam A Bank đạt 45 tỷ đồng, hoàn thành 15% kế hoạch. Trong đó, đóng góp vào lợi nhuận chủ yếu vẫn là thu thuần từ lãi, chiếm tỷ trọng 87,8%, thu từ các hoạt động khác chiếm tỷ trọng còn lại 12,2% (bao gồm các khoản thu từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, đầu tư, góp vốn…).

Theo ông Trần Ngô Phúc Vũ, Phó Chủ tịch Nam A Bank, thực chất lợi nhuận năm 2016 của ngân hàng đạt hơn 470 tỷ đồng, nhưng ban lãnh đạo vẫn quyết định mạnh tay trích lập dự phòng 430 tỷ đông để đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhà băng này duy trì tương đối tốt các tỷ lệ và giới hạn đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của NHNN trong cả năm 2016. Tại thời điểm 31/12, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Nam A Bank đạt 11,18% (quy định của NHNN ≥ 9%), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đạt 43,71% (quy định của NHNN ≤ 60%). Đáng chú ý, tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) đạt 63,03%, trong khi quy định của NHNN là ≤ 80%.

Được biết, trong năm 2017 Nam A Bank sẽ định vị lại thương hiệu bằng việc ra mắt logo mới. "Sau 25 năm hoạt động, đây là khoảng thời gian đủ để ngân hàng định hướng một hình ảnh hiện đại nhưng thân thiện và gần gũi hơn"- một lãnh đạo nhà băng này chia sẻ.

Cũng tại đại hội, ông Võ Văn Thuần, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM đánh giá, đứng về góc độ quản lý, thời gian qua, dù tổng tài sản ngân hàng còn thấp nhưng đã có lộ trình phát triển khả quan. Lợi nhuận của Nam A Bank có thấp đi so với kế hoạch đề ra và ảnh hưởng đến việc chia cổ tức cho cổ đông, nhưng nguyên nhân là do ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro hơn 430 tỷ đồng, khi nào xử lý xong những tồn đọng, phần trích lập đó sẽ trở về phần thu nhập. “ Đây là “của để dành” chứ không mất đi” – ông Thuần nhấn mạnh.

