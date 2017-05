Rất nhiều bảo tàng trên thế giới muốn có những bức hình của Nick Út để triển lãm nước ngoài nhưng ông quyết định đem về đất nước Việt Nam.

Sáng nay, 6/5, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận ảnh và hiện vật do tác giả Nick Út- một nhiếp ảnh gia, cựu phóng viên ảnh của Hãng thông tấn Mỹ AP trao tặng. Trong đó, có bức ảnh “Em bé Napalm” gắn liền với tên tuổi ông, đã giành giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer của Mỹ năm 1973.

Nhiếp ảnh gia Nick Út tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam máy ảnh ông sử dụng tại chiến trường Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Nick Út đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ 5 bức ảnh, trong đó 4 bức do ông chụp và 1 bức ảnh do đồng nghiệp chụp có hình ông trong loạt ảnh chụp cô bé Kim Phúc bị bỏng do bom Napalm ngày 8/6/1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh; một chiếc máy ảnh mà ông đã sử dụng trong thời gian làm phóng viên chiến trường tại Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Nick Út tên thật là Huỳnh Công Út, sinh năm 1951 tại Long An. Ông nhập quốc tịch Mỹ và đã có 51 năm làm phóng viên của hãng AP tại Los Angeles. Tên tuổi của ông gắn liền với bức ảnh nổi tiếng thế giới: “Em bé Napalm”, trung tâm bức ảnh là cô bé Kim Phúc, 9 tuổi, đang khóc trong đau đớn, quần áo bị thiêu cháy trong khi từng mảng da rộp lên vì bỏng.

Bức ảnh “Em bé Napalm”.

Bức ảnh đã phản ánh sự khốc liệt, tàn ác của cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam, làm thay đổi cái nhìn của thế giới về chiến tranh Việt Nam, thổi bùng phong trào phản chiến ở Mỹ. Bức ảnh này cũng xếp thứ 41 trong 100 bức hình có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Loạt ảnh của Nick Út cũng đã làm thay đổi số phận của cô bé Kim Phúc, từ một nạn nhân chiến tranh, Kim Phúc giờ trở thành Đại sứ hòa bình của Liên hợp quốc.

Chia sẻ tại Lễ trao tặng, nhiếp ảnh gia Nick Út nói: "Nhân dịp sắp tới kỷ niệm 45 năm bức ảnh về cô Kim Phúc, tôi muốn đem những bức ảnh này để tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là những bức ảnh có những người phụ nữ là nạn nhân. Rất nhiều bảo tàng trên thế giới muốn có những bức hình và máy ảnh đó để triển lãm nước ngoài nhưng tôi nghĩ tôi là người Việt Nam thì đem nó về đất nước Việt Nam".

Những bức ảnh và chiếc máy ảnh do nhiếp ảnh gia Nick Út trao tặng, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ trưng bày tại Bảo tàng đến hết ngày 18/5 tới để phục vụ người dân và du khách tham quan và hướng tới Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2017 với chủ đề “Bảo tàng và lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng”./.

Hồng Bắc/VOV-Trung tâm Tin