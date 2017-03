VOV.VN – Ngày 29/3, một xe buýt nhỏ chở các thành viên của nhà thờ ở bang Texas (Mỹ) đã va chạm với một xe bán tải làm 12 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Quan chức Mỹ cho biết, vào lúc 12h 30 phút chiều 29/3 theo giờ Mỹ, chiếc xe buýt chở các thành viên của một nhà thờ ở bang Texas trở về sau chuyến tham quan dã ngoại đã va chạm với một chiếc xe bán tải trên đường cao tốc 2 chiều ở khu vực Tây Nam bang này.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Nguồn Video: AP.

Tổng cộng có 14 người trên xe buýt còn trên chiếc xe bán tải chỉ có duy nhất 1 tài xế. Trong số này, chỉ có 2 hành khách trên xe buýt và tài xế xe bán tải sống sót nhưng bị thương nặng, còn lại toàn bộ những người khác đều thiệt mạng.

Tất cả những người thiệt mạng đều là người cao tuổi sinh hoạt tôn giáo tại Nhà thờ First Baptist ở New Braunfels, Texas. Trang web của Nhà thờ First Baptist đã đăng tin chia buồn với gia đình các nạn nhân sau “thảm kịch” này.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Người phát ngôn Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) Terry Williams cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn cho thấy đầu xe nát bét đến nỗi không còn nhận dạng được phần nào của chiếc xe nào, còn phía đuôi xe vương vãi đầy những mảnh vỡ khắp nơi.

Quan chức địa phương cho biết chiếc xe buýt gặp nạn thuộc loại 2004 Turtle Top. Theo nhà sản xuất, nó được tối ưu để chở 15 hành khách.

Tuy nhiên, lâu nay ở Mỹ đã có những quan ngại về những chiếc xe buýt nhỏ chở khoảng 15 hành khách, thường được các nhà thờ và các tổ chức xã hội nhỏ sử dụng, vì cho rằng chúng rất khó điều khiển trong tình huống khẩn cấp./.

Diệu Hương/VOV.VN Theo AP