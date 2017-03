Trong vụ nhiều thường dân thiệt mạng ở khu dân cư Mosul, phía Mỹ đã xác nhận có tham gia không kích ở đó.

Quân đội Mỹ hôm 25/3 xác nhận, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã không kích vào một khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ ở phía tây thành phố Mosul, nơi mà trước đó giới chức địa phương và nhiều tổ chức nhân đạo cho biết hơn 200 người đã thiệt mạng do hậu quả của các vụ không kích.

Cư dân quận al-Jadida thu gom các thi thể sau vụ không kích. Ảnh: Iraq News.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tuyên bố coi đây là vụ việc nghiêm trọng, đồng thời mở cuộc điều tra để tìm hiểu sự thật liên quan đến cuộc không kích cũng như cáo buộc về việc gây thương vong cho dân thường.

Mỹ đưa ra thông báo trên sau khi các lực lượng của chính phủ Iraq hồi cùng ngày quyết định tạm dừng chiến dịch giải phóng phía tây Mosul do số lượng dân thường bị thương vong tăng cao. Ước tính, có khoảng 500.000 người dân bị mắc kẹt trong các khu vực do IS chiếm giữ ở phía tây thành phố Mosul, điều này khiến các nỗ lực tiến hành không kích và dùng pháo hạng nặng nhằm đẩy lùi IS ra khỏi địa bàn trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, hôm 17/3 đã xảy ra một cuộc không kích vào khu vực al-Jadida, ở phía tây thành phố Mosul.

Nhiều nhân chứng cho biết, liên quân đã không kích trúng một chiếc xe tải chất đầy thuốc nổ, khiến nhiều tòa nhà xung quanh bị sập.

Thị trưởng thành phố Mosul, ông Abdul Sattar al-Habbo thông báo, đến thời điểm hiện tại đã có 240 thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát. Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc này./.

