Việc Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng cho một cá nhân đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật VN là không phù hợp.

Tại họp báo thường kỳ chiều nay, trả lời câu hỏi của VOV về phản ứng của VN trước việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao Giải Phụ nữ can đảm quốc tế cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức blogger Mẹ Nấm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ:

"Chính sách nhất quán của VN là luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ. Các nỗ lực và thành tựu của VN trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện các quyền con người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

VN cho rằng việc Bộ Ngoại giao Hoa kỳ trao giải thưởng cho một cá nhân đang bị tạm giam để điều tra vì hành vi vi phạm pháp luật VN là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước".

Được biết, tháng 10/2016, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (37 tuổi, trú tại 24 Đặng Tất, Vĩnh Phước, TP Nha Trang) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Thái An