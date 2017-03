Liên quân do Mỹ cầm đầu chống lại lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 30/3 cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh phụ trách tuyên truyền của IS.

Người phát ngôn của liên quân có trụ sở tại thủ đô Baghdad của Iraq, Đại tá Joseph Scrocca, cho biết tên Ibrahim Al-Ansari là một thủ lĩnh quan trọng của IS đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại thị trấn Al-Qaim ở phía Tây Iraq hôm 25/3 vừa qua. Nhiệm vụ của tên này là nỗ lực tuyên truyền để tuyển dụng các chiến binh người nước ngoài và khuyến khích các cuộc tấn công khủng bố tại các nước phương Tây. Trong tuyên bố của một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cuộc không kích nói trên cũng tiêu diệt 4 tay súng khác của IS, phá hủy một nhóm hoạt động đa phương tiện mà mục đích hoạt động là "tẩy não các đối tượng trẻ tuổi in sâu vào đầu óc những tên này cách thức hoạt động tàn bạo của IS". Thị trấn hẻo lánh Al-Qaim nằm ở Thung lũng Euphrates, giáp biên giới với Syria. Lầu Năm góc cho rằng Thung lũng Eupharates có thể trở lại thành trì mới nhất của IS sau khi bị thất bại tại Mosul (Iraq) và Raga của Syria. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bổ sung tên tu sỹ Hồi giáo cực đoan người Anh Anjem Choudary và một thành viên của nhóm nhạc "Beatles" El Shafee Elsheikh vào danh sách "những tên khủng bố đã được xác định". Hai tên này nằm trong số 7 tay súng thánh chiến người nước ngoài mà Bộ Tài chính Mỹ đã đưa vào danh sách "những kẻ khủng bố toàn cầu đã được xác nhận một cách đặc biệt" đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt tài chính toàn cầu. Theo đó, cấm những tên này tiếp cận với hệ thống giao dịch và ngân hàng trên toàn cầu thông qua việc cấm tất cả các thực thể Mỹ giao dịch với họ. Lệnh cấm có thể mở rộng đối với các thực thể nước ngoài như các ngân hàng của Mỹ, mở rộng sự tác động của lệnh trừng phạt. Ngoài hai tay súng trên, các tay súng nước ngoài khác đến từ các nước như New Zealand, Trinidad, Tunisia, Indonesia, Malaysia và Thụy Điển. TTXVN/Tin Tức