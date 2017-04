Mỹ đã tiết lộ về một chiến dịch quân sự bí mật, trong đó tiêu diệt một gián điệp thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng – kẻ được coi là đồng minh thân cận của thủ lĩnh nhóm khủng bố này Abu Bakr al-Baghdadi. Đối tượng này cũng có liên quan tới một vụ tấn công tại một hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 39 người thiệt mạng.

Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân trong vụ tấn công tại CLB đêm Reina

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ - Đại tá John Thomas cho biết, đối tượng nói trên là Abdurakhmon Uzbeki, được cho là tới từ Uzbekistan. Hắn bị tiêu diệt trong vụ tấn công trên bộ ở gần Mayadin, Syria vào ngày 6-4.

Uzbeki đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công xảy ra tại câu lạc bộ đêm Reina ở Istanbul vào đêm đầu năm 2017.

IS tuyên bố nhận trách nhiệm và nói rằng vụ tấn công là để trả thù việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria để chống IS.