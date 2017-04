Hôm nay, lãnh đạo cấp cao Mỹ-Trung sẽ gặp mặt và hy vọng tìm kiếm giải pháp hiệu quả cho vấn đề Triều Tiên.

Vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hôm 5.4.

Susan Thornton, trợ lý vụ Đông Á và Thái Bình Dương, trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này sẽ xây dựng “liên minh toàn cầu” để ngăn chặn Triều Tiên. Tuyên bố trên đưa ra sau khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản hôm 5.4.

Dự kiến ngày 6-7.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau để cùng bàn thảo vấn đề Triều Tiên. Bán đảo Triều Tiên đang trở nên rất căng thẳng sau khi Triều Tiên liên tiếp thử vũ khí mới và Mỹ điều dàn tên lửa THAAD tới Hàn Quốc.

Susan nói hành động thử tên lửa ngày 5.4 của Triều Tiên là “bất hợp pháp” và cho biết “sự kiên nhẫn đã hết”. Bà cho biết nước Mỹ đang tìm kiếm các giải pháp cụ thể và mang lại kết quả. Susan nói: “Chúng tôi đang hợp tác với các đồng minh và nhiều quốc gia khác để tạo ra liên minh toàn cầu nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết này”.

Theo tờ SCMP, hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên sẽ là nội dung đầu tiên mà Trump và Tập Cận Bình bàn thảo ở Mar-a-Lago, bang Florida, Mỹ. Buổi gặp gỡ nhằm mục tiêu “thiết lập con đường cho quan hệ Mỹ-Trung trong 50 năm tới”.

“Nếu muốn dựa vào lệnh cấm vận và trừng phạt để kiềm chế Triều Tiên, chúng ta cần các nỗ lực đa phương và sâu rộng”, Richard Bush, giám đốc Viện Brookings về Nghiên cứu chính sách Đông Á, nói. Ông Bush nhấn mạnh việc hiểu cách thức tiếp cận của những nước lớn trong vấn đề Triều Tiên là rất quan trọng để đưa ra một giải pháp toàn diện, hiệu quả.

Các nỗ lực đa phương trước đây nhằm gây áp lực và giải quyết vấn đề Triều Tiên đều đi vào bế tắc. Vòng đám phán 6 bên trải dài hơn 4 năm kết thúc đột ngột vào năm 2008 khi Triều Tiên từ chối cho phép phái đoàn quốc tế vào thanh sát các cơ sở hạt nhân trong nước.

Gần đây, Trung Quốc trở thành đối tượng bị chỉ trích vì là quốc gia nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm từ Triều Tiên, chủ yếu là than đá. Tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố giảm lượng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên sau khi lệnh cấm mới của Hội đồng Bảo an LHQ có hiệu lực.