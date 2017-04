Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, vụ tấn công của quân đội Mỹ với siêu bom, được biết đến với tên gọi “Bom Mẹ”, đã giết chết 36 tay súng và phá hủy căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thế nhưng “Bom Mẹ” của Mỹ lại thua “Bom Cha” của Nga!

Đài BBC News đưa tin tối 14/4 (giờ VN), trái bom phi nguyên tử lớn nhất được đưa vào sử dụng từ trước tới nay trong các cuộc giao tranh đã được thả xuống một khu hầm ngầm của IS tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Không có dân thường nào bị ảnh hưởng.

Quả bom GBU-43 nặng 9.800 kg chưa từng được sử dụng trong các cuộc giao tranh bao giờ (Ảnh: USAF/GETTY)

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai viết trên Twitter dòng chữ lên án vụ tấn công là "phi nhân và sử dụng sai trái đất nước chúng tôi một cách tàn bạo nhất". Người đứng đầu chính phủ Afghanistan Abdullah Abdullah, xác nhận vụ tấn công đã được thực hiện với sự phối hợp của chính phủ và "đã có sự cẩn thận cao độ nhằm tránh gây tổn hại cho người dân".

Bộ Quốc phòng Afghanistan nói trái bom đánh vào một ngôi làng ở thung lũng Momand, nơi các chiến binh IS có một mạng lưới hầm kéo dài 300m. Bộ này nói trái bom nặng 9.800kg cũng phá hủy một lượng lớn vũ khí cất giấu. Phát ngôn viên Tổng thống Shah Hussain Murtazawi nói với phóng viên BBC News rằng, chỉ huy IS Siddiq Yar nằm trong số những người thiệt mạng. Ông Murtazawi cũng nói các tay súng IS trong đường hầm "đến từ Pakistan và đang ngược đãi những người sống trong khu vực".

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai viết trên Twitter dòng chữ lên án vụ ném bom (Ảnh: TWITTER KARZAIH)

Quận trưởng Achin Ismail Shinwary nói với BBC rằng, các lực lượng đặc nhiệm Afghanistan, với sự yểm trợ của không quân Mỹ đã bắt đầu chiến dịch chống IS tại khu vực này từ 13 hôm trước. Quân đội Hoa Kỳ cũng cho hay vừa thả quả bom phi hạt nhân có sức phá hủy khủng khiếp nhất từ trước tới nay vào một khu hầm ngầm của IS ở Afghanistan.

Quả bom MOAB (GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb) dài hơn 9 mét, vốn được mệnh danh là “Bom Mẹ”, lần đầu tiên thử nghiệm năm 2003 nhưng chưa được sử dụng bao giờ. Vụ không kích tại Afghanistan xảy ra sau vụ một quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ giao tranh với IS tại Nangarhar bị thiệt mạng.

Các lực lượng Afghanistan đã tấn công IS tại Nangarbar từ hai tuần này (Ảnh: EPA)

Khu vực thả bom chủ yếu là địa hình núi rừng và thưa thớt dân cư.Các nguồn tin địa phương cho biết vụ nổ mạnh tới mức ở hai khu quận kế bên người ta cũng nghe thấy âm thanh của nó. Tổng thống Donal Trump gọi đây là "một việc thành công nữa".

Sau khi Mỹ thả “Bom Mẹ”, một sự so sánh thú vị đã được các cuyên gia về bom đưa ra: Nga cũng có “Bom Cha”, mạnh gấp 4 lần “Bom Mẹ” Mỹ. Theo trang mạng của Mỹ The National Interest: đó là quả bom chân không của Nga được mệnh danh là "Cha của tất cả những quả bom". Siêu bom Nga vượt trội hẳn so với “Bom Mẹ”.

“Bom Cha” của Nga mạnh gấp 4 lần “Bom Mẹ” của Mỹ (Ảnh: Reuters)

Tuy nhẹ hơn “Bom Mẹ”, “Bom Cha” có sức công phá tương đương 40 tấn thuốc nổ TNT, bán kính hủy diệt của “Bom Cha” lớn hơn “Bom "Mẹ" đến 2 lần. Cuộc thử nghiệm “Bom Cha” đầu tiên diễn ra ở Nga vào năm 2007, khi nổ, những bụi cháy nổ tung ra lấp đầy khoảng không gian và hủy diệt mọi đối tượng trong phạm vi hiệu lực của nó, nhưng đồng thời không gây ra ô nhiễm phóng xạ.

Như thế, ông Trump đã chứng tỏ khả năng và quyết tâm tiêu diệt IS của Mỹ.

Lê Miên Tường (Theo BBC News, 4/2017)