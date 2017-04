Nhà Trắng vừa công bố bức ảnh Tổng thống Donald Trump cùng đội ngũ của mình tập trung tại một căn phòng kín ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Floria để thảo luận về cuộc tấn công bằng tên lửa mà Mỹ thực hiện nhằm vào căn cứ ở Syria đêm 6-4.

CNN đưa tin, trong một bức ảnh mà Nhà Trắng tiết lộ hôm 7-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được nhóm an ninh quốc gia báo cáo về cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria tại một địa điểm an toàn ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Cuộc nã hàng loạt tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ quân sự ở tỉnh Homs, Syria đêm 6-4 (giờ Mỹ, tức sáng 7-4 giờ VN) được ông Trump ra lệnh khi đang đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng ngay tại khu biệt thự này.

Theo Telegraph, sau khi dùng tiệc chiêu đãi với vợ chồng ông Tập, Tổng thống Trump bước vào một căn phòng nhỏ kín đáo, được nhanh chóng trang bị các thiết bị truyền thông. Một dòng chữ ghi “Khu vực giữ trật tự” được dán lên cánh cửa căn phòng. Ông Trump cùng các cố vấn của mình ngồi trên các chiếc ghế giống ghế tại phòng ăn ở khu nghỉ dưỡng.

Tổng thống Trump cùng các cố vấn bàn thảo vụ tấn công Syria tại "phòng chiến tranh" tại biệt thự Mar-a-Lago. Ảnh: Nhà Trắng

CNN cho biết bức ảnh được chụp vào lúc 9 giờ 15 tối ngày 6-4 giờ Mỹ, khoảng 45 phút sau khi các tên lửa tấn công căn cứ quân sự tại Syria. Cuộc tấn công được công bố vào khoảng 9 giờ 20 tối giờ Mỹ. Bức ảnh cho thấy ngồi vây quanh Tổng thống Trum là hơn 12 vị cố vấn, chăm chú nhìn vào màn hình đặt ở cuối căn phòng.

Bức ảnh trên đã được so sánh với một bức ảnh nổi tiếng chụp cựu Tổng thống Barack Obama nhóm họp cùng nhóm an ninh quốc gia tại phòng Tình huống ở Nhà Trắng khi họ theo dõi qua video trực tiếp cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Bức ảnh chụp ông Trump được thực hiện từ góc chụp tương tự.

Các quan chức cấp cao có mặt trong cuộc họp gồm Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Cố vấn an ninh quốc gia H. R. McMaster, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin, Cố vấn đồng thời là con rể ông Trump Jared Kushner, Thư ký báo chí Sean Spicer, cố vấn đặc biệt Steve Bannon, Cố vấn an ninh quốc gia Michael Anton, cố vấn kinh tế Gary Cohn và Dina Powell, phó cố vấn an ninh cấp cao – người phụ nữ duy nhất có mặt tại cuộc họp này.

Giới chức Nhà Trắng không cho biết ai đã chụp bức ảnh, mà chỉ cho biết rằng nó được chụp tại một Trung tâm bảo mật thông tin nhạy cảm (SCIF) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Khác với phòng Tình huống tại Nhà Trắng, SCIF là một khu vực an toàn, được thiết kế để xử lý các dạng thông tin mật.

Cựu Tổng thống Barack Obama cùng các quan chức theo dõi uộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011. Ảnh: AP

Thư ký báo chí đã Spicer đã nhắc tới VTC, viết tắt của hội nghị điện thoại truyền hình, một hệ thống mã hóa cho phép tổng thống tham gia các liên lạc bí mật qua video. Việc công bố bức ảnh trên được xem chưa có tiền lệ trong việc khoe công nghệ hội nghị video được sử dụng bên trong một SCIF. Các bức ảnh trước đó chỉ cho thấy các điện thoại được sử dụng bên trong các địa điểm an toàn.

Sau khi bức ảnh này bị rò rỉ, vấn đề an ninh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump lại được đem ra mổ xẻ. Theo Quartz, Cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ (GAO) đang rà soát chi phi các chuyến đi tới Mar-a-Lago của ông Trump cũng như thủ tục an ninh đối với các vị khách tới đây sau khi ông Trump cùng các cố vấn của mình tổ chức “phòng tình huống” ở khu nghỉ dưỡng này. Các vị khách đến Mar-a-Lago đêm 6-4 được cảnh báo không sử dụng điện thoại ghi Tổng thống Trump ở gần đó. Họ cũng được cảnh báo rằng có vô số mật vụ ở đó, theo các báo cáo địa phương.