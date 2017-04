Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã gửi lời chúc mừng đến Khởi My và bạn trai Kelvin Khánh.

Đám hỏi bất ngờ diễn ra ngày 25/4 của Kelvin Khánh và Khởi My đến nay vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và cả đồng nghiệp của cặp đôi.

Đặc biệt mới đây, trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với fan, nữ ca sĩ Mỹ Tâm còn gửi lời chúc mừng đến đàn em và không quên nhắc lại kỷ niệm xưa khi Khởi My là fan của cô.

"Chị có nghe thông tin Khởi My lấy Kelvin Khánh đúng không. Buổi đính hôn là thật đúng không. Chị chúc mừng My và Khánh nha", Mỹ Tâm gửi lời chúc đến đàn em.

"Chị còn nhớ ngày xưa, My có nói là fan của chị và lên hát chung với chị. Giờ lấy chồng trước chị luôn. Mà 2 bé cũng hay đó. Chị chúc 2 em luôn vui vẻ, hạnh phúc", nữ ca sĩ nói thêm.

Nói về việc cặp đôi giấu kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm, Mỹ Tâm tỏ ra đồng tình. Cô cho rằng việc để mọi người xung quanh biết chuyện tình yêu là không cần thiết.

"Hai bạn đó chị có nghe là quen nhau khá lâu, chỉ là không công bố, rồi đùng cái đính hôn thôi. Vậy cũng hay và chuyện tình cảm, mình nói nhiều làm gì. Yêu là yêu thôi chứ quan tâm người ta nói làm gì. Mình quyết định chuyện của mình. Chị là chị thấy 2 bạn đó rất hay và giỏi", giọng ca Như một giấc mơ khẳng định.

Đoạn video Mỹ Tâm gửi lời chúc phúc tới đàn em hiện đã được Khởi My chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi nhận được lời chúc từ thần tượng. Cô viết: "Cưng quá trời cưng rồi chế đẹp của ta. Mất ngủ, chắc chắn mất ngủ".

Trước đó, tối ngày 26/4, khi tham gia một chương trình, Kelvin Khánh cũng cho biết lý do khiến cả hai không muốn công khai là bởi anh luôn trân trọng, suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ tình cảm của mình, trong khi môi trường showbiz quá phức tạp.

Tuy chưa thể công bố ngày cưới chính thức, nhưng cặp đôi hi vọng sẽ nhận được lời chúc phúc từ mọi người.

'Các bạn hãy vui vẻ, và hạnh phúc đón nhận thêm một thành viên mới trong gia đình của mình', Khởi My nói trong chương trình.

Cặp đôi nhí nhảnh trong chương trình.

Bên cạnh đó, khi nhận được câu hỏi: "Vì sao chị My nói 30 tuổi mới lấy chồng mà lại thay đổi kế hoạch", Khởi My tiết lộ lý do là vì năm sau cả 2 không được tuổi.

"Năm sau sợ chúng tôi không được tuổi nên phải kết hôn năm nay. Thế nhưng không phải cưới luôn tháng này mà khoảng cuối năm mới tổ chức, để mọi người tránh nói 'bác sĩ bảo cưới'", Khởi My hài hước nói. Ở bên cạnh, Kelvin Khánh nói thêm: "Không có bác sĩ nào ở đây đâu nha".

Khởi My hơn bạn trai Kelvin Khánh 4 tuổi. Cặp đôi lần đầu hợp tác trong MV Gửi cho anh ra mắt năm 2013. Sau MV, giọng ca sinh năm 1990 và bạn trai trở nên thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sân khấu, dự án âm nhạc… Nhiều lần tin đồn hẹn hò đã gây xôn xao cộng đồng mạng nhưng cặp đôi luôn phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Lan Phương