Nữ ca sĩ dí dỏm thú nhận bản thân không tài nào tưởng tượng được đây là một chàng trai.

Trong tập 5 chương trình Phiên bản hoàn hảo được phát sóng tối 5/4, màn hóa thân thành Hồ Ngọc Hà và biến hóa bài hit Keep me in love của nữ ca sĩ khiến bộ ba giám khảo Mỹ Tâm, Nguyễn Quang Dũng và Khắc Việt vô cùng thích thú.

Trong đoạn video được phát đầu tiên của tiết mục, cô gái hát nhép Có đôi lần, gương mặttrang điểm đậm khiến Mỹ Tâm dự đoán cô sẽ hát rock. Sau đó, thí sinh này bước ra sân khấu với tạo hình quyến rũ, trình diễn cực “bốc” hit Keep me in love của Hồ Ngọc Hà theo phong cách Jazz.

Chàng trai giả gái hát hit Hồ Ngọc Hà khiến Mỹ Tâm thích thú. Ảnh: ĐQ.

Kết thúc tiết mục, giọng ca đặc biệt này tiết lộ giới tính là nam và giới thiệu tên Phạm Phương Toàn khiến ba vị ban giám khảo “chao đảo”. Quá bất ngờ, Mỹ Tâm chia sẻ khi anh chàng vừa cất giọng, cô đã cảm nhận chất giọng khàn và dày đó rất giống Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ dí dỏm thú nhận bản thân không tài nào tưởng tượng được đây là một chàng trai.

Sau cùng, “họa mi tóc nâu” nhận xét đây là một tiết mục thú vị và khuyến khích thí sinh tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Trong khi đó, đạo diễn Quang Dũng nhận xét tiết mục của thí sinh rất có thần thái của Hồ Ngọc Hà. Góp ý cho tiết mục, Khắc Việt nhắc nhở thí sinh cần hát rõ lời hơn đễ tiết mục thêm hoàn hảo.

Ban giám khảo khen thí sinh có thần thái rất giống Hồ Ngọc Hà. Ảnh: ĐQ.

Dù có tiết mục nhận nhiều tràng pháo tay, tuy nhiên chàng trai giả Hồ Ngọc Hà phải dừng chân ngay sau vòng này.

Hai giọng ca bước vào vòng Tỏa sáng là Đoàn Tuấn và ban nhạc Black Rose. Cả hai cover ản hit Yêu lại từ đầu từng “làm mưa, làm gió” trên các bảng xếp hạng của ca sĩ Khắc Việt.

Đoàn Tuấn phát huy điểm mạnh khi cover với thể loại pop, ballad trong khi đó Black Rose làm Khắc Việt “há hốc” khi táo bạo biến tấu ca khúc hit của anh theo thể loại cải lương.

Kết quả, các thành viên của Black Rose xuất sắc giành giải thưởng trị giá 50 triệu đồng với cả ba phiếu bầu từ ban giám khảo.

Phương Giang