Phe đối lập Hàn Quốc yêu cầu chấm dứt chính sách ngoại giao, an ninh "sai lầm", ngừng triển khai THAAD, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không hề lung lay quyết tâm triển khai THAAD.

Ngày 6/3/2017, một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn C-17 Mỹ đã chở 2 xe phóng tên lửa và một phần trang bị của hệ thống THAAD đến căn cứ Osan, Hàn Quốc. Ảnh: Guancha

Hoàn thành triển khai THAAD trước bầu cử

Ngày 6/3/2017, máy bay vận tải C-17 đã chở theo 2 xe phóng và một phần trang bị của hệ thống THAAD đến căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động triển khai THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc.

Ngày 10/3, cùng với việc vụ luận tội bà Park Geun-hye được thông qua, đảng đối lập cũng lập tức yêu cầu đóng băng “chính sách ngoại giao, an ninh sai lầm” trước đây.

Theo tờ JoongAng Ilbo Hàn Quốc, trong ngày 10/3, bà Choo Mi-ae, chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành, đảng lớn nhất Hàn Quốc tuyên bố: “Do khuyết Tổng thống, giới hạn giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập đã mất. Tất cả các đảng đều có trách nhiệm. Nếu quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn không chủ động từ chức thì phải lập tức đóng băng chính sách ngoại giao, an ninh sai lầm trước đây và từ bỏ chính sách dân sinh”.

Người phát ngôn đảng Dân chủ đồng hành là Youn Kwan-suk cho biết: “Trong thời kỳ quá độ không thể triển khai chính sách mới. Triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) ban đầu cũng tính đến cuối năm, đột ngột tiến hành triển khai trước, điều này đã vượt quyền hạn của quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn”.

Đối với vấn đề này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc “không hề bị lay động”. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Hệ thống THAAD là biện pháp phòng thủ đối phó với hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Hai nước Hàn Quốc và Mỹ sẽ căn cứ vào kế hoạch và nỗ lực kết thúc nhanh chóng trong vòng 2 tháng”.

Bà Park Geun-hye đã trở thành cựu Tổng thống và là "dân thường". Ảnh: CNN

Hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định sẽ vận chuyển radar và các trang bị còn lại của THAAD như tên lửa đánh chặn đến Hàn Quốc vào trung tuần tháng 4/2017. Điều này có nghĩa là, mặc dù Hàn Quốc tổ chức bầu cử sớm nhất là ngày 9/5, nhưng không vì vậy mà các chương trình triển khai THAAD bị đẩy lùi.

Trong khi đó, các vấn đề chưa thể giải quyết trong vòng hai tháng như đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Hàn - Mỹ và đàm phán lại Thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục giữa Hàn - Nhật buộc phải bàn giao lại cho chính phủ khóa tới. Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết, chỉ có thể nỗ lực kiểm soát tình hình, không để tiếp tục xấu đi.

Tuy nhiên, quyết định này của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Theo một bài viết trên Nhân Dân nhật báo Trung Quốc phiên bản hải ngoại, sự thực chứng minh, Hàn Quốc và Mỹ đã tính toán kỹ lưỡng về vấn đề triển khai THAAD ở Hàn Quốc, mục đích chính là hoàn thành triển khai THAAD trước cuộc bầu cử Tổng thống, tránh để kế hoạch này bị chết non vì “chính trị hóa”.

Trước đó, Mỹ luôn quan ngại về vụ luận tội bà Park Geun-hye và sự thay đổi về tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc. Trước mắt, tỷ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in luôn đứng đầu, trong khi bà Park Geun-hye bị phế truất, buộc Hàn Quốc và Mỹ triển khai THAAD theo hướng vững chắc, chính xác và nhanh chóng.

Ngoài vấn đề THAAD, trong nước Hàn Quốc cũng có tiếng nói kêu gọi thảo luận lại chính sách ngoại giao của Hàn Quốc. Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Chính sách Hàn Quốc của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cần tiến hành đàm phán lại giữa Hàn Quốc và Mỹ sau khi Hàn Quốc có chính phủ mới”.

Chủ tịch Diễn đàn tương lai bán đảo Triều Tiên, Chun Yung-woo, cựu chánh văn phòng phụ trách ngoại giao, an ninh của Điện Blue House cho rằng: “Chính phủ giai đoạn quá độ coi chính sách đối với Triều Tiên như hạt nhân Triều Tiên là vấn đề ưu tiên nhất, tiến hành chuẩn bị tốt để chính phủ mới ra đời sẽ có thể lập tức tiến hành ứng phó tập trung”.

Giáo sư Wi Sung-lac, Đại học Seoul, cựu quan chức phụ trách đàm phán hòa bình bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng: “Chính phủ quá độ cần loại bỏ tối đa quán tính chính sách ngoại giao, an ninh của chính quyền Park Geun-hye, không thể quá tham lam. Tốt nhất là trung thực phát huy vai trò kết nối với chính phủ khóa tiếp theo”.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: Reuters

Gỡ bỏ ảnh bà Park Geun-hye

Sau khi vụ luận tội bà Park Geun-hye được thông qua, quân đội Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng tiến hành phản ứng. Bắt đầu từ ngày 10/3, các hình ảnh của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhanh chóng biến mất tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Sau khi bà Park Geun-hye bị tòa án đưa ra phán quyết luận tội ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã hạ chỉ thị cho toàn quân dỡ bỏ tất cả hình ảnh của cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Cựu Tổng thống Park Geun-hye không còn là tổng chỉ huy tối cao quân đội”. “Việc có đổi sang sử dụng hình ảnh quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn hay không hiện vẫn còn chưa có quyết định”.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhanh chóng hạ chỉ thị tương tự (gỡ bỏ ảnh bà Park Geun-hye) cho tất cả các sứ quán và lãnh sự quán của Hàn Quốc ở nước ngoài.

Bà Park Geun-hye sẽ không thể tránh điều tra

Tại dinh thự Tổng thống ngày 10/3, bà Park Geun-hye đã theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp về việc Tòa án hiến pháp Hàn Quốc đưa ra phán quyết về bà. Bà hoàn toàn không có bất cứ ý kiến gì và cũng chưa rời khỏi Điện Blue House.

Chiều cùng ngày, có nguồn tin từ Điện Blue House cho biết: “Do tình hình nhà riêng của bà không tốt, cựu Tổng thống Park Geun-hye hôm nay chưa thể chuyển về nhà riêng”.

Có người cho rằng nhà riêng của bà đã để không 4 năm, cần có thời gian để tiến hành sửa chữa. Một trợ lý cho biết: “Việc sửa chữa nhà riêng sẽ nhanh chóng kết thúc, bà Park Geun-hye sẽ trở về nhà riêng trong 1- 2 ngày tới”.

Ngày 10/3/2017, hành lí của bà Park Geun-hye được chuyển đến nhà riêng. Ảnh: Guancha

Chiều cùng ngày, xung quanh Điện Blue House vẫn diễn ra hoạt động tụ tập của các nhóm người ủng hộ và phản đối vụ luận tội. Do lo ngại từ cảnh vệ, đã đẩy lùi thời gian trở về nhà riêng của bà Park Geun-hye.

Mặc dù vậy, bà Park Geun-hye hoàn toàn không đưa ra phát biểu gì với người dân. Có quan điểm cho rằng: “Bà đã thể hiện thái độ bất mãn với quyết định luận tội một cách khéo léo”.

Được biết, sau khi Tòa án Hiến pháp đưa ra quyết định luận tội, tại dinh thự, bà Park Geun-hye đã gặp gỡ các trợ lý như Chánh văn phòng Tổng thống Han Kwang-ok, nhưng chỉ cho biết “Tôi không có gì để nói”, hoàn toàn không nói gì khác.

Trước đó, Chánh văn phòng Han Kwang-ok và các trợ lý đã tổ chức hội nghị thảo luận về các vấn đề như chính sách trong thời gian tới và thông tin cho người dân, nhưng đã không thể đưa ra kết luận vì bà Park Geun-hye giữ im lặng.

Việc bà Park Geun-hye có phản ứng như thế nào khi trực tiếp xem chương trình phát sóng trực tiếp Tòa án hiến pháp đưa ra phán quyết về bà hiện vẫn còn chưa rõ.

Nhưng, quyết định thống nhất của toàn bộ 8 thẩm phán tòa án rất có thể sẽ gây tác động mạnh đến bà Park Geun-hye. Bởi vì, trước đó, các trợ lý ở Điện Blue House và đoàn luật sư của bà Park Geun-hye đều tin rằng “chắc chắn có một số thẩm phán sẽ bác bỏ vụ luận tội”.

Nghị sĩ Cho Won-jin của đảng Hàn Quốc tự do, một người luôn tích cực tham gia hoạt động phản đối luận tội, đã đến Điện Blue House để an ủi bà Park Geun-hye, nhưng bà Park Geun-hye đã từ chối gặp mặt. Từ điểm này có thể suy đoán trạng thái tâm lý của bà Park Geun-hye.

Ông Moon Jae-in, cựu chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, ứng cử viên tiềm năng cho chức Tổng thống Hàn Quốc khóa tới. Ảnh: Yonhap

Từ sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua quyết định đề nghị luận tội vào ngày 9/12/2016, bà Park Geun-hye luôn ở trạng thái “trốn tránh” tại Điện Blue House. Ngoài tuyên bố bản thân trong sạch trong cuộc họp báo ngày 1/1/2017 và trả lời phỏng vấn đài truyền hình ngày 25/1/2017, bà Park Geun-hye hầu như không hề tiếp xúc với truyền thông.

Báo chí phân tích cho rằng cho dù bà Park Geun-hye có quay trở lại nhà riêng thì cũng rất khó tích cực tiến hành hoạt động đối ngoại, hơn nữa vấn đề tư pháp hiện mới bắt đầu. Vì vậy, cùng với việc chức vụ Tổng thống bị bãi miễn, đặc quyền được miễn truy tố cũng không còn.

Cơ quan công tố Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra bà Park Geun-hye về vụ người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp chính trị, vì vậy, trong thời gian tới, bà Park Geun-hye phải tập trung chuẩn bị sách lược ứng phó pháp lý.

