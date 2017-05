Mỹ chủ trương tránh các cuộc can thiệp quân sự tốn kém, quy mô lớn, tăng cường đề nghị các đối tác chia sẻ trách nhiệm.

Tới đây Mỹ sẽ yêu cầu các đồng minh chia sẻ tài chính nhiều hơn trong cuộc chiến chống khủng bố, theo nội dung dự thảo chiến lược chống khủng bố mới chính phủ Trump đang soạn thảo và sẽ chính thức công bố vài tháng tới.

Bản dự thảo dài 11 trang do Reuters thu thập được ngày 5-5 cho thấy chủ trương của Mỹ tới đây là sẽ tránh các cam kết quân sự tốn kém, chưa rõ thời hạn kết thúc.

“Chúng ta cần đẩy mạnh các chiến dịch chống các nhóm khủng bố trên toàn cầu nhưng đồng thời phải giảm thiệt hại về máu và tiền của trong quá trình theo đuổi các mục tiêu chống khủng bố” - theo bản dự thảo.

“Chúng ta sẽ chủ trương tránh các cuộc can thiệp quân sự tốn kém, quy mô lớn, sẽ tăng cường đề nghị các đối tác chia sẻ trách nhiệm” - bản dự thảo chiến lược chống khủng bố mới thể hiện rất rõ chủ trương “Nước Mỹ đầu tiên” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters.

Ngoài ra, nội dung dự thảo này cũng thừa nhận đe dọa từ khủng bố sẽ không bao giờ được loại trừ toàn diện.

Ông Trump muốn các đồng minh chia sẻ tài chính nhiều hơn trong cuộc chiến chống khủng bố. Ảnh: REUTERS

Chống khủng bố, đặc biệt là IS, là một vấn đề chính ông Trump đề cập trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Ngoài IS, Mỹ và các đồng minh còn phải đối phó với các tổ chức khủng bố khác như Al-Qeada, Haqqani, Hezbollah.

Theo ông Michael Anton, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng, chính phủ Trump đang xem xét lại toàn bộ chiến lược an ninh quốc gia và chiến lược chống khủng bố chỉ là một phần trong đó.

Chưa rõ ông Trump sẽ thực hiện mục tiêu tránh, giảm các cuộc can thiệp quân sự như thế nào. Thời gian gần đây, thay vì giảm, ông Trump đã có nhiều động thái tăng các chiến dịch quân sự nhắm vào các nhóm khủng bố ở các chiến trường Iraq, Syria, Afghanistan, Yemen... Mới đây ông Trump còn trao quyền cho Bộ Quốc phòng toàn quyền tăng giảm quân ở Iraq, Syria cũng như quyết định quy mô không kích ở Yemen và Somalia.

Ngoài ra, Reuters dẫn thông tin từ một số đương kim và cựu quan chức Mỹ cho biết ông Trump có thể sẽ sớm đảo ngược quyết định giảm quân tại Afghanistan của người tiền nhiệm Obama. Chính phủ Trump đang cân nhắc tăng thêm từ 3.000-5.000 quân cho Afghansitan. Hiện Mỹ có 8.400 quân ở Afghanistan, giúp nước này đánh Taliban.

Diễn biến mới nhất, ngày 5-5, đã có một lính biệt kích NAVY SEAL - binh đoàn Triển khai chiến tranh đặc biệt của hải quân Mỹ thiệt mạng tại Somalia do bị nhóm phiến quân al-Shabaab tấn công.

Chiến dịch chống khủng bố mới nhất của Mỹ được ban hành từ thời Obama, năm 2011, trước khi IS xuất hiện. Nhận định về bản dự thảo của chính phủ Trump, ông Bruce Hoffman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an ninh thuộc ĐH Georgetown (Mỹ), cho rằng chiến lược mới này “vẽ ra một bức tranh đáng sợ hơn nhiều” về đe dọa khủng bố so với chiến lược thời Obama - vốn có phần lạc quan sau cái chết của Osama Bin Laden tháng 5-2011.