Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 8/3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố Washington đang xem xét cách thức đáp trả Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng và không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Haley khẳng định “mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn.”

Tuy nhiên, bà không cho biết những lựa chọn này là gì.

Liên quan đến câu hỏi về đề xuất của Trung Quốc rằng Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong khi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung, bà Haley khẳng định Washington sẽ chỉ cân nhắc nghiêm túc nếu thấy Triều Tiên có hành động tích cực.

Cũng trong cuộc họp báo, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc, Matthew Rycroft cho rằng các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên gây căng thẳng trong và ngoài khu vực và làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang.

Do đó, các ủy viên Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các nước thành viên tăng gấp đôi nỗ lực để thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên.

Cuộc họp kín tại Hội đồng Bảo an nhằm thảo luận những bước đi kế tiếp sau khi Triều Tiên hôm 6/2 bắn thử 4 tên lửa, 3 trong số đó rơi xuống vùng biển gần Nhật Bản.

Đến nay, Hội đồng Bảo an đã áp đặt 6 lệnh trừng phạt với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Cùng ngày, Nhà Trắng tuyên bố “rất quan ngại” về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho rằng đây là lí do hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ bắt đầu triển khai tại Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng.

Washington sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ Hàn Quốc để đảm bảo Seoul có được khả năng phòng thủ cần thiết để tự bảo vệ. Ông Spicer cũng cho rằng Trung Quốc và Mỹ là hai nước đặc biệt “hiểu mối đe dọa mà Triều Tiên tạo ra với khu vực.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, song vấn đề là Bình Nhưỡng cần có hành động ý nghĩa đối với mục tiêu này và ngừng những hành động khiêu khích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cũng cho rằng đề xuất của Trung Quốc không phải là một “thỏa thuận khả thi”./.