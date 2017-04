Mỹ phủ định không kích vào một kho vũ khí gây rò rỉ khí hóa học, Nga chưa có thông tin về số thương vong.

Đại tá Không quân Mỹ John Dorrian ngày 13/4 đã gửi một bức thư điện tử thông tin về sự việc mà Reuters đăng tải rằng liên quân do Mỹ đứng đầu không kích nhằm vào những kho chứa khí độc do IS sở hữu, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo đó, vị này bác bỏ báo cáo của quân đội Syria cho rằng liên quân Mỹ đứng đầu đã tiến hành cuộc không kích vào kho chứa vũ khí hóa học của khủng bố.

Mỹ khẳng định không thực hiện không kích vào kho vũ khí hóa học của IS ở Deir ezzor. Ảnh minh họa: Sputnik

"Liên quân không tiến hành cuộc tấn công nào trong khu vực này vào thời gian đó. Tuyên bố của Syria là không chính xác và có vẻ là thông tin cố tình bịa đặt" - bức thư điện tử ghi rõ.

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định, cơ quan này không có thông tin về những người thiệt mạng trong một vụ tấn công do các lực lượng liên quân quốc tế thực hiện tại tỉnh Deir Ezzor của Syria.

Ông Konashenkov cho hay quân đội Nga đã gửi các máy bay không người lái đi kiểm tra khu vực này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, quân đội Syria cho biết một vụ không kích của liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu được tiến hành trước đó một ngày đã đánh trúng một kho vũ khí hóa học của tổ chức IS tự xưng ở miền Đông Syria.

Theo Reuters, tuyên bố của quân đội Syria cho biết vụ không kích vào đêm 12/4 (giờ địa phương) đã khiến các chất độc phát tán ra ngoài và "hàng trăm người, trong đó có nhiều dân thường" thiệt mạng.

Trong khi đó, Truyền hình Nhà nước Syria nhận định vụ việc trên chứng tỏ rằng IS và các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al Qaeda "sở hữu các vũ khí hóa học".

Ngọc Dương