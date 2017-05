Mới đây, một khách hàng tại Hà Nội đã gửi bộ sản phẩm trị mụn mang thương hiệu Mỹ phẩm M’White đến Chất lượng Việt Nam Online bởi nhiều thông tin mập mờ trên bộ sản phẩm này.

Mập mờ nguồn gốc xuất xứ

Vị khách hàng này cho biết, qua tìm hiểu trên mạng, người này đã mua một bộ sản phẩm kem trị mụn thương hiệu Mỹ phẩm M’White, tên đầy đủ: “ANTI-ACNE KIT - Bộ sản phẩm điều trị và ngăn ngừa mụn chuyên nghiệp”. Bộ sản phẩm này có giá 290 nghìn đồng.

Tuy nhiên, khi mua sản phẩm này về, khách hàng vô cùng hoang mang vì trên bao bì sản phẩm dày đặc chữ tiếng Anh. Thông tin về nơi sản xuất và thông tin nhà sản xuất cũng không có. Những thông tin duy nhất về đơn vị sản xuất chỉ được thể hiện bằng dòng chữ “Production technology by D.OPRO CORP.” (tạm dịch: Công nghệ sản xuất được cung cấp bởi D.OPRO CORP) và thông tin của một địa chỉ trang web là www.doproskincare.com.

Mặt trước sản phẩm mỹ phẩm M'WHITE

Mặt sau sản phẩm mỹ phẩm M'WHITE

Bên trong hộp gồm 2 sản phẩm: SERUM Clean & Light (Serum ngăn ngừa mụn – kháng khuẩn) và Anti-Acnes (Tinh chất điều trị mụn chuyên sâu). Trên bao bì của hai sản phẩm này cũng không thể hiện bất kỳ thông tin nào về nhà sản xuất ngoại trừ một dòng chữ “No animal testing is performed in the development of all D.OPRO product” (tạm dịch: Sản phẩm D.OPRO không thực hiện thử nghiệm trên động vật). Như vậy, hiểu nôm na, đây là một sản phẩm của D.OPRO.

Bộ sản phẩm bên trong mỹ phẩm M'WHITE

Tờ thông tin sản phẩm bằng tiếng Việt

Tuy nhiên trong tờ thông tin sản phẩm in bằng tiếng Việt lại ghi dòng chữ “Product of M&M Beauty Co., Ltd” (tạm dịch: Sản phẩm của công ty M&M Beauty Co., Ltd).

Lần theo địa chỉ webite trên để tìm hiểu thông tin đơn vị D.O PRO, đường link lại dẫn ra một webite tổng hợp các địa chỉ mua bán mỹ phẩm trình bày một cách thức “sơ sài”, đồng thời, không hề đề cập bất kỳ thông tin nào về doanh nghiệp D.O PRO này.

Trang web của D.O PRO không chứa bất kỳ thông tin nào về đơn vị này

Với thông tin trong ngoài bất nhất (lúc thì D.O PRO, lúc thì M&M Beauty) và đường link “ảo” thể hiện trên sản phẩm này, người tiêu dùng đang vô cùng hoang mang về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm trên.

Mỹ phẩm “đội lốt” dược phẩm?

Theo tờ hướng dẫn sử dụng của bộ sản phẩm ANTI-ACNE KIT trên, tinh chất điều trị mụn chuyên sâu có công dụng “đặc trị tiêu diệt tận gốc ổ vi khuẩn ngăn ngừa mụn…” và ngay trong tên gọi, bộ sản phẩm này cũng được quảng cáo là “điều trị và ngăn ngừa mụn chuyên nghiệp”.

Tuy nhiên, theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN về quản lý mỹ phẩm, một quy định được áp dụng tại Việt Nam trong quy chế quản lý mỹ phẩm thì công dụng “đặc trị” hay “điều trị” không được coi là công dụng của mỹ phẩm, những ngôn từ gây hiểu nhầm về công dụng như vậy bị cấm trong hoạt động quảng cáo mỹ phẩm.

Thế nhưng, trên bao bì sản phẩm này của Mỹ phẩm M’White lại công bố đây là sản phẩm có chức năng điều trị, đặc trị mụn. Liệu thương hiệu này có đang “qua mặt” cơ quan quản lý để quảng cáo trái phép mỹ phẩm hay không?

Dựa trên những thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với thương hiệu Mỹ phẩm M’White để làm việc nhưng nhân viên của thương hiệu này cho biết chủ bận không trả lời được và đến nay cũng chưa có phản hồi lại.

Chất lượng Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Hải Yến