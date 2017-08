Người đẹp Nha Trang giảm 15kg trong 2 tháng, đạt được số đo 3 vòng ấn tượng là 89-60-91 (cm).

Người đẹp Diễm Nhi giảm 15kg để đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Nhiều thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay sở hữu sắc vóc vượt trội cùng quyết tâm ngút trời để giành được ngôi vị cao nhất. Họ lên kế hoạch chuẩn bị từ sớm cả về hình thể lẫn các kỹ năng trình diễn, kiễn thức xã hội. Đáng ngưỡng mộ trong đó là người đẹp đến từ Nha Trang - Phạm Thị Diễm Nhi đã thành công giảm được 15kg trong 2 tháng để kịp đi thi.

Từng là một cô gái tự ti, bị bạn bè tẩy chay và trêu chọc vì thân hình "quá khổ", Diễm Nhi giờ đây đã trở nên tự tin hơn với số đo 3 vòng là 89-60-91 (cm), chiều cao 1m68. Cô sinh viên ngành Quản trị du lịch nằm trong top 3 người đẹp sở hữu vòng một đầy đặn nhất cuộc thi tính đến hiện tại.

Đối với Nhi, "việc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một trong những cột mốc mà tôi luôn muốn chinh phục trên con đường trở thành một biểu tượng sắc đẹp." Mỹ nữ đặt kỳ vọng rất cao vào cuộc thi này, vì qua đó cô có cơ hội trở thành đại diện quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế. Diễm Nhi tâm đắc nhất câu nói: "The most important thing a girl wears is her confidence - Điều quan trọng nhất một cô gái mang theo chính là sự tự tin của cô ấy."

Người đẹp thổ lộ: "Khi tham gia một cuộc thi nào đó tất nhiên ai cũng có một chút băn khoăn, không có con đường nào đi đến thành công mà trải đầy hoa hồng. Nhưng nếu không thử thì làm sao biết mình có làm được hay không. Đã từng có kinh nghiệm thi sắc đẹp, đến với cuộc thi năm nay, Nhi chuẩn bị cho mình một tinh thần thép."

Được biết, Diễm Nhi từng lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016.

Dáng vóc đáng mơ ước hiện tại của người đẹp Diễm Nhi

Diễm Nhi thấy "cuộc sống của tôi mở ra một trang mới, mọi cơ hội trở nên dễ dàng hơn" sau khi giảm cân thành công. Người đẹp đã tự lập cho mình một kế hoạch giảm cân riêng dựa trên những tìm hiểu góp nhặt được. "Đối với tôi, giảm cân hay ép cân là không phải đối xử tệ với bản thân bằng cách nhịn ăn trong thời gian dài hay tập luyện quá sức mà phải tuân theo một chế độ ăn uống, tập luyện khoa học", Diễm Nhi cho biết.

Chế độ mà người đẹp Nha Trang thực hiện và duy trì đến bây giờ là cắt giảm toàn bộ thức ăn chứa tinh bột, đường, chất béo xấu như cơm, bánh mì, nước ngọt, thực phẩm chiên, xào... Bên cạnh đó, cô tăng cường ăn rau củ, trái cây và không ăn sau 7 giờ tối.

Trong quá trình giảm cân, vấn đề mà Diễm Nhi băn khoăn nhất là sức khỏe của bản thân. Để cân bằng lại chế độ dinh dưỡng trong phương pháp này, cô cho phép bản thân 2 tuần được ăn 1 bữa "bình thường".

Về việc tập luyện, "tôi dành toàn bộ thời rảnh trong ngày để tập trung vào cardio trong 2 tháng ép cân. Tôi thường đi bộ 4 phút, chạy bộ 1 phút liên liên tục từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nếu không quyết tâm cao thì tôi không bao giờ thực hiện được chế độ khắc nghiệt này."

Nhờ giảm cân thành công, Diễm Nhi tự tin mặc những trang phục bó sát, gợi cảm

Với Diễm Nhi, một thân hình đẹp không phải là một thân hình quá gầy mà là một thân hình cân đối và làm cho bạn tự tin nhất. "Tôi đã khá hài lòng với số đo 3 vòng hiện tại của mình. Vì để được như vậy, với tôi không hề dễ dàng. Là tạng người hít không khí vẫn tăng cân nên đến bây giờ tôi vẫn duy trì chế độ ăn uống nghiêm để body được hoàn hảo hơn."

Trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp không có ý định ép cân nữa mà thiên về việc giữ dáng. Cô cho hay, số đo 3 vòng của bản thân thay đổi thất thường nên đang cố gắng ăn uống và tập gym theo sự hướng dẫn của HLV để duy trì. Cô vẫn chạy bộ 2 buổi và tập gym 4 buổi mỗi tuần, ngày chủ nhật cô dành cho nghỉ ngơi. Hơn thế, Diễm Nhi đang tận dụng việc tập luyện catwalk trên máy đi bộ để cải thiện hơn về hình thể và về kỹ năng trình diễn của mình.

Diễm Nhi sở hữu thân hình sexy, làn da nâu óng khỏe khoắn

Những shoot ảnh ấn tượng khác của Diễm Nhi trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Anh Đào