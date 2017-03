Megan Fox chính thức tái xuất sau 7 tháng nghỉ sinh khi làm mẫu cho bộ sưu tập nội y mới nhất của thương hiệu Frederick’s of Hollywood.

Đây là lần đầu tiên bà mẹ 3 con trở lại studio sau một thời gian dài bận rộn cho việc sinh nở, đánh dấu thời gian cô trở lại với công việc của một người mẫu.

Mỹ nhân Robot đại chiến thực hiện bộ hình cho thương hiệu đồ lót Frederick’s of Hollywood sau 7 tháng sinh quý tử thứ 3 - Journey River Green. Trước đó, Megan và chồng Brian Austin Green đã có hai bé trai Noah (3 tuổi) và Bodhi (2 tuổi).

Được biết, đây là những mẫu nội y nóng bỏng trong BST Xuân Hè 2017 của hãng Frederick's of Hollywood, trong đó chân dài 30 tuổi cũng góp phần là người đồng thiết kế.

Theo Daily Mail của Anh, từ tháng 9 năm ngoái, ngôi sao New Girl đã ký hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu, người góp cổ phần và đồng sáng tạo của thương hiệu Frederick’s of Hollywood.

Sự kiện này được Megan Fox chia sẻ với WWD và cho rằng: “Việc này (hợp tác với Federick’s of Hollywood – tg) cho tôi cơ hội được thỏa sức đam mê cho những thiết kế mà tôi quảng bá”.

Bộ hình do nhiếp ảnh gia lừng danh Ellen Von Unwerth thực hiện, ghi lại những khoảnh khắc bà mẹ 3 con khoe thân hình đồng hồ cát những đường cong bốc lửa.

Dù đã là bà mẹ của 3 cậu con trai và vắng bóng trong một thời gian dài, thế nhưng ngày tái xuất Megan Fox vẫn chứng tỏ cho cả thế giới thấy sức quyến rũ của một siêu mẫu ngay cả khi cô đã bước vào độ tuổi U40.

Một đoạn quảng cáo PVC của Megan Fox khi làm đại diện thương hiệu cho Frederick's of Hollywood.

Để có được thân hình nóng rực cho những shoot hìnhg đầy quyến rũ và gợi cảm, Megan Fox sau khi sinh đã phải tích cực đến phòng gym với quyết tâm lấy lại vóc dáng cũ.

Nhờ tinh thần tập luyện nghiêm túc và miệt mài giúp thánh nữ nội y lấy lại được những đường cong thời hoàng kim chỉ trong một thời gian ngắn.

Trước Frederick’s of Hollywood, Megan Fox từng là gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang tầm cỡ thế giới khác như Giorgio Armani Beauty, Armani Jeans và Avon.

Một thiết kế nội y với chất liệu da cùng phecmotya tạo nên vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn đầy sexy và khêu gợi.

Biểu cảm vô cùng khêu gợi của Megan Fox trong một thiết kế ren màu bordeau, khoe thềm ngực đầy cùng thân hình bốc lửa của bà mẹ 3 con.

Hồi tháng 4 năm ngoái, người đẹp 30 tuổi gây sốc cho người hâm mộ với thông báo mang thai lần 3 khi tham gia buổi giới thiệu phim “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” ở Las Vegas.

Lúc này, Megan đã đệ đơn ly dị chồng - Brian Austin Green được 8 tháng. Nhưng chính việc Megan mang thai và sinh con đã giúp hàn gắn và “hâm nóng” hôn nhân tưởng chừng sắp đứt gãy của vợ chồng cô.