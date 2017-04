Ngày 13/4, liên quân đã bắn nhầm và khiến 18 thành viên Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) thiệt mạng gần một thị trấn quan trọng ở miền Bắc Syria.

Cuộc tấn công xảy ra tại phía Nam Tabqa, một thị trấn có tầm quan trọng chiến lược bên bờ sông Euphrates, nằm cạnh một đập nước và một sân bay quân sự, và gần thành trì Raqa của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Một tuyên bố của liên quân có đoạn "cuộc tấn công này do các lực lượng đối tác yêu cầu thực hiện. Họ đã định vị mục tiêu là một vị trí chiến đấu của IS". Tuy nhiên, đó thực ra lại là một cứ điểm tiền tiêu của SDF - liên minh người Kurd-Arab được Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu chống IS.

Trong khi đó, SDF trong một tuyên bố đã mô tả vụ việc trên là một tai nạn đau lòng do sai sót và nhấn mạnh Bộ Tổng chỉ huy của SDF đang phối hợp với các lực lượng liên quân để điều tra và làm rõ nguyên nhân cũng như những điều kiện gây ra vụ việc này.

Hôm 7/4, hai tàu khu trục Mỹ bất ngờ phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào một căn cứ của quân đội Syria, hành động mà Tổng thống Nga Putin thẳng thừng tuyên bố là "xâm lược một quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế".

Trong khi đó, Washington thì khăng khăng cáo buộc Moskva "bao che" cho Chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad trong vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học hôm 4/4 tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, khiến 87 thường dân thiệt mạng.

