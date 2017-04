Một đợt không kích Mỹ dự định nhằm IS ở phía bắc Syria vô tình làm thiệt mạng 18 tay súng thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria.

"Cuộc không kích được lực lượng đối tác yêu cầu, sau khi họ xác định vị trí của lực lượng IS. Tuy nhiên, vị trí này lại là căn cứ tiền phương của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF)", Reuters dẫn liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS ở Syria cho biết.

Vụ không kích xảy ra hôm 11/4 ở phía nam thành phố al-Tabqah. Trước đó một ngày, IS tổ chức cuộc phản công nhằm phá vỡ vòng vây do SDF thiết lập quanh thành phố này. Các tay súng người Kurd thuộc SDF đã chặn đứng quân IS, tiêu diệt ít nhất một xe bom.

SDF ra đời vào tháng 10/2015, là đối tác chính của liên minh quốc tế, do Mỹ dẫn đầu, trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Ngoài việc triển khai vũ khí hạng nhẹ, liên minh quốc tế trước đó còn điều cố vấn tới hỗ trợ và không kích nhằm vào các tay súng IS.

